سلتا فيغو يفرمل فياريال بهدف في الرمق الأخير

أ ف ب



فرمل سلتا فيغو ضيفه فياريال، المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وحرمه من فوزه الثالث توالياً بإدراكه التعادل 1-1 في الرمق الأخير الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما افتتح الموسم بالفوز بهدفين نظيفين على ريال أوفييدو العائد إلى الدرجة الأولى لأول مرة منذ غادرها عام 2001، أضاف فريق المدرب مارسيلينو الأحد فوزاً ثانياً كاسحاً على ضيفه جيرونا 5-0، ثم بدا في طريقه لانتصاره الأول في أرض سلتا فيغو منذ 8 يناير 2021 حين تغلب عليه 4-0.



لكن وبعدما وضعه العاجي نيكولاس بيبيه في المقدمة مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة من الكاميروني-الفرنسي كارل ايتا إيونغ (53)، رضخ فياريال لضغط سلتا فيغو الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 65 بالمئة، وتلقى هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع برأسية للبديل بورخا إيغليسياس الذي منح صاحب الأرض تعادله الثالث تواليا في مستهل الموسم.



وبعد نافذة المباريات الدولية المخصصة لتصفيات مونديال 2026، سيكون فياريال أمام الاختبار الجدي الأول حين يحل في 13 سبتمبر ضيفاً على أتلتيكو مدريد، فيما يلعب سلتا على أرضه ضد جيرونا.