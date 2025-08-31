سوبوسلاي يهدي ليفربول انتصاراً ثميناً على أرسنال

أ ف ب



أهدى لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي ليفربول حامل اللقب فوزاً ثميناً على وصيفه أرسنال 1 ـ 0 منحه صدارة الترتيب منفرداً بتسع نقاط، الأحد في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجّل سوبوسلاي هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 83.



وغابت الخطورة عن المرميين في الشوط الأول، وحده الجناح الجديد لأرسنال نونو مادويكي حاول كسر نتيجة التعادل السلبي والنسق البطيء للقمة، فسدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى، تصدّى لها البرازيلي أليسون «22».

وتابع مادويكي بحثه عن صناعة الفارق بشكل فردي، فاخترق منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدّد كرة حوّلها المجري ميلوش كيركيز إلى ركنية «36»

وظن مشجعو حامل اللقب أن فريقهم أخذ الأسبقية عندما هز الفرنسي أوغو إيكيتيكيه الذي استدعي الأحد إلى تشكيلة منتخب بلاده بقيادة ديدييه ديشان للمرة الأولى لتعويض المصاب ريان شرقي لاعب مانسشتر سيتي، الشباك في الدقيقة 61 لكن الحكم ألغى الهدف للتسلل.



وسدد الهولندي كودي خاكبو من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء كرة لم يجد الإسباني دافيد رايا صعوبة في التصدي لها «65».

ومع استمرار الحال على ما هو عليه، دفع الهولندي أرنه سلوت مدرب الـ«ريدز» بالإيطالي فيديريكو كييزا صاحب هدف في الفوز على بورنموث 4 ـ 2، وسبقه الدفع بكورتيس جونز، ومثله فعل ميكل أرتيتا مدرب «المدفعجية» بإقحام ورقتين هجوميتين متمثلتين بالوافد الجديد من كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، والنرويجي مارتن أوديغارد، لتحريك المياه الراكدة ولكن من دون جدوى.



ومع اقتراب القمة من نهايتها، أهدى سوبوسلاي ليفربول الانتصار التسعين في 236 مواجهة في كافة المسابقات أمام أرسنال، بهدف من ركلة حرة رائعة أسكنها في الزاوية العليا إلى يمين رايا «83».

ولم تنجح محاولات أرسنال في العودة بالنتيجة، فتكبّد الفريق اللندني خسارته السابعة عشرة على ملعب أنفيلد في 33 زيارة منذ انطلاق الدوري الممتاز بصيغته الجديدة في موسم 1992 ـ 1993، علماً أنه عاد بتعادل في آخر ثلاث زيارات له في المواسم الثلاثة الماضية.



وفي مباراة أخرى، حقق وست هام يونايتد انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم من بوابة مضيفه نوتنغهام فوريست 3-0 ملحقاً به الخسارة الأولى.

أحرز هدفي فريق المدرب غراهام بوتر، لاعب الوسط جارود بوين «84» والبرازيلي لوكاس باكيتا «88 من ركلة جزاء» وكالوم ويلسون «90+1».