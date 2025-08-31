فينورد يقفز إلى قمة الدوري الهولندي برباعية في سبارتا روتردام

د ب أ



واصل فينورد روتردام بدايته الرائعة في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الكبير 4/صفر على مضيفه وجاره سبارتا روتردام، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وافتتح جوردان بوس التسجيل لفينورد في الدقيقة 29، بينما أضاف أياسي يويدا الهدف الثاني في الدقيقة 48، وتضاعفت معاناة سبارتا روتردام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه برونو مارتنز إيندي في الدقيقة 49.

وعاد يويدا لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لفينورد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، في حين تكفل تيمبير بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فينورد إلى 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه بجميع مبارياته الثلاث التي خاضها في المسابقة، بينما توقف رصيد سبارتا روتردام عند 6 نقاط في المركز الثامن.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز فورتونا سيتارد على مضيفه نيميجين 2/3، وأوتريخت على مضيفه زفوله 2/صفر، وألكمار على مضيفه ناك بريدا 1/صفر.

وأوقف فورتونا سيتارد انطلاقة ضيفه نيميجين المثالية في المسابقة، بعدما تغلب عليه 2/3 في اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة للمسابقة.

وتقدم فورتونا سيتارد بهدف مبكر عن طريق محمد أمين إحتاريان في الدقيقة الرابعة، لكن بريان لينسين منح التعادل لنيميجين في الدقيقة 28.

وسرعان ما أعاد إحتاريان التقدم لسيتارد من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، غير أن سامي أوعيسا أحرز هدف التعادل لنيميجين في الدقيقة 67.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 2/2، أحرز بول جليدون هدف الفوز الثمين لفورتونا سيتارد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة تجمد رصيد نيميجين، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة، عند 9 نقاط من 4 لقاءات، ليتراجع إلى المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فورتونا سيتارد، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 4 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً، علماً بأنه خاض 3 لقاءات فقط.