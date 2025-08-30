دبا والشارقة.. لقاء بمثابة «كتاب مفتوح» بين الفريقين

محمد فضل، أحمد عيسى

يحل الشارقة ضيفاً على دبا بملعبه بالساحل الشرقي في مباراة تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد فوز الشارقة في اللقاء الماضي على دبا 3-1 في افتتاحية مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة مثيرة، لذا تعتبر مباراة اليوم بمثابة كتاب مفتوح بين مدربي الفريقين.

ويدخل المدرب البرتغالي برنو بيريرا، المدير الفني لدبا المباراة بشعار رد الدين للشارقة بعد الهزيمة في الدوري، إلى جانب تحقيق نتيجة مريحة تسهل مباراة العودة بعد أيام بملعب الشارقة، ويعرف كل مدرب مقدرات الآخر من واقع الأداء القوي للفريقين في لقاء الافتتاحي لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقال بيريرا: نعرف فريق الشارقة جيداً وهو أيضاً يعرف طريقة لعبنا، والمواجهة تأتي في إطار منافسة جديدة سندخلها بطموحات متجددة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وكشف بيريرا، عن التحاق بعض اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، وآخرون يعانون من الإصابة، وسنسعى لإتاحة الفرصة لعناصر أخرى في الفريق، هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، ما سيساعدنا على خوض لقاء الإياب في ظروف أفضل، وأتمنى أن تتم الاستفادة من الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني أمام العين، وسنبني عليه بهدف إسعاد جماهيرنا الوفية.

على الجانب الآخر، ضاعف الشارقة اهتمامه لمقابلة «النواخذة»، بقيادة المدرب ميلوش الذي عمل على مراجعة السلبيات ودعم لاعبيه معنوياً مع التركيز على الجوانب التكتيكية للدخول إلى اللقاء في كامل الجاهزية والعودة إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة السابقة في بطولة الدوري أمام الجزيرة والتي نجح الجهاز الفني في تجاوزها سريعاً.

ويعاني الشارقة من غيابات عدة في صفوفه بسبب الإصابات التي لازمت مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، ما شكل أزمة أمام المدرب ميلوش الذي عمل على تجهيز البدائل، وتوزيع فرصة المشاركة على مجموعة كبيرة من عناصره في انتظار اكتمال صفوفه، ووضع الفريق لمساته الأخيرة للقاء اليوم عبر تدريب خفيف أمس، وسط حماس كبير من اللاعبين لتحقيق فوز يضعهم قريباً من التأهل قبل جولة الإياب.