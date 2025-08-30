خورفكان وبني ياس.. الهدف الحسم قبل مباراة الإياب

محمد فضل، محمد صادق

يستقبل خورفكان بملعبه ضيفه بني ياس في مباراة أولى بين الفريقين هذا الموسم وتأتي ضمن افتتاحية الدور التمهيدي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق، ويسعى خورفكان بقيادة مدربه حسن العبدولي إلى استعادة نغمة الانتصارات واستغلال عاملي الأرض والجمهور بتحقيق النتيجة الإيجابية قبل مباراة العودة في الشامخة بعد 5 أيام.

وكان خورفكان قد بدأ الموسم الكروي الحالي بشكل مثالي بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-2 مع أداء ولا أروع لفرقة النسور، قبل أن يفسد البطائح فرحة الفوز الافتتاحي ويتفوق على خورفكان بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت قبل أسبوع لتأتي مباراة اليوم في خانة التعويض ومصالحة الجمهور بالنسبة لخورفكان الذي يخوض اللقاء بتواجد معظم نجوم الفريق الراغبين في مصالحة جمهورهم وإهدائهم الفوز قبل التحول لمباراة الإياب التي تقام في بني ياس.

بدوره، قال المدرب حسن العبدولي: كأس مصرف أبوظبي مهمة للفريق، وتندرج تحت أهداف شركة كرة القدم بالنادي والجهازين الفني والإداري، المباراة لن تكون سهلة أمام فريق منافس وقوي ويجب علينا التركيز ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في المباراة الثانية.

من جهته، يأمل بني ياس محو الصورة السلبية التي ظهر عليها في بداية الموسم بعدما تعرض الفريق للهزيمة في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، وذلك عندما يحل ضيفاً على خورفكان اليوم، ولن يكون أمام بني ياس سوى تحقيق الفوز لتجاوز الضغوط التي يتعرض لها الفريق وجهازه الفني بقيادة البلغاري إيفايلو بيتيف بعد البداية المخيبة للموسم على مستوى النتائج، حيث يتطلع إلى تحقيق الفوز الرسمي الأول له مع الفريق منذ استلامه المهمة قبل بداية الموسم.

ويفتقد الفريق لجهود الدوليين فهد الظنحاني وماكنزي هانت مع المنتخب الوطني الأول، وأكمل موزغوفوي مع منتخب أوزباكستان، وسيف المنهالي مع المنتخب الأولمبي، إلى جانب غياب خميس المنصوري بداعي الإصابة.

وأكد بيتيف مدرب بني ياس، أن الفريق استعد بقوة لمواجهة خورفكان، مشيراً إلى أن الفريق هدفه تحقيق نتيجة إيجابية تترجم الأداء الجيد للفريق رغم أن النتائج في مباراتي الدوري جاءت عكس المستوى الذي قدمه بني ياس.