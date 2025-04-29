«دبي الرياضية» تشتري الدوري الهولندي وتضمن الفرجة المجانية

سالم باليوحة: الاتفاقية تعزز مكانة القناة خياراً مفضلاً لدى عشاق الرياضة

عبد الرحمن أمين: نسعى لتقديم محتوى يلبي شغف الجماهير

دبي - عدنان الغربي

أعلنت قنوات دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام عن شراء حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الهولندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمدة 3 سنوات بداية من الموسم الكروي المقبل 2025 – 2026، وذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

كما أعلنت «دبي الرياضية» عن انضمام المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف إلى أسرتها للتعليق على أهم المباريات، وستمنح «دبي الرياضية» الفرصة لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة الدوري الهولندي دون تشفير «بث مفتوح»، مع إعداد استوديو تحليلي مباشر سيقدم تغطية متعمقة لجميع المباريات، بالإضافة إلى تغطية خاصة لأبرز اللقاءات والاستعانة بنخبة من المحللين والمدربين، ما يتيح للمشاهد العربي فرصة متابعة أداء العديد من الفرق الرياضية المعروفة، مثل أياكس أمستردام وفينورد وآيندهوفن وتيفنتي وألكمار، وغيرها.

وتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة الجديدة بين قنوات دبي الرياضية ورابطة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في «استوديو F» بمقر مؤسسة دبي للإعلام، وتم خلاله التوقيع عن الاتفاقية من جانب عبد الرحمن أمين، مدير عام القنوات الرياضية، وجان دي يونغ، الرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، وحسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، ونخبة من نجوم التحليل الرياضي في قناة دبي الرياضية.

ويشكل انضمام الدوري الهولندي الممتاز إلى باقة الدوريات والبطولات الكبرى، التي تبثها قنوات دبي الرياضية، والتي تشمل الدوري السويدي، والدوري الأمريكي لكرة القدم للرجال والسيدات، والدوري التركي لكرة القدم، إضافة إلى تغطية حصرية لدوري الكرة الطائرة التركي للسيدات، الذي يعتبر أفضل دوري عالمي، خطوة مهمة تعزز مساعي قنوات دبي الرياضية الهادفة إلى تقديم محتوى رياضي عالمي متنوع، يلبي تطلعات متابعيها في كل أنحاء المنطقة.

وأكد سالم باليوحة حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية، من خلال قنوات دبي الرياضية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتقديمه للجمهور وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وقال: «تمثل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة قنوات دبي الرياضية خياراً مفضلاً لدى عشاق الرياضة في المنقطة، حيث نسعى من خلال نقل منافسات الدوري الهولندي الممتاز إلى تقديم تجارب مشاهدة غنية، وتعريف الجمهور العربي بمسابقات عريقة أسهمت في تقديم العديد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم».

وأشاد عبد الرحمن أمين في كلمته بالدعم الكبير، الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام إلى قنوات دبي الرياضية لتعزيز إشعاعها وترسيخ مكانتها منصة رائدة في الإعلام الرياضي، وتقديم محتوى يلبي شغف الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم في المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع رابطة الدوري الهولندي «خطوة جديدة» ضمن مسيرة قنوات دبي الرياضية، التي تسعى لتقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية. وقال: «يعتبر الدوري الهولندي الممتاز واحداً من أهم وأشهر الدوريات في كرة القدم على الساحة الرياضية العالمية، بفضل مجموعة الأندية التي تشارك فيه، وتتنافس على اللقب في كل موسم، إلى جانب دوره في تطوير الموهوبين، ما جعل منه منصة مثالية للاعبين الشباب للظهور على الساحة العالمية»، لافتاً إلى أن حصول قنوات دبي الرياضية على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري يكشف عن مدى الإمكانات، التي تتمتع بها قنوات دبي الرياضية، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.

وأوضح عبد الرحمن أمين أن عقد هذه الشراكة مع رابطة الدوري الهولندي يأتي تنفيذاً لتوجهات مؤسسة دبي للإعلام بفتح قنوات التواصل مع الدوريات الأكثر مشاهدة ومتابعة من الجماهير الرياضية، والتي يعد الدوري الهولندي واحداً منها، والمصدر الأول للنجوم في العالم، وقال: «نحرص على نقل أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية، والدوري الهولندي إضافة كبيرة لنا، ويعكس جهودنا نحو التميز».