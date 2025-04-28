الوصل والشارقة الرياضي للمرأة وأبوظبي والنصر أبطال كأس الإمارات للقوى



أحرز فريق الوصل، لقب بطولة العموم في كأس الإمارات لألعاب القوى، برصيد 10 ميداليات، بواقع 8 ذهبيات، وفضية، وبرونزية، وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب بطولة السيدات، برصيد 7 ميداليات، بواقع، 4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية. وتوج نادي أبوظبي بلقب الأشبال بنين محرزاً 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، والنصر بلقبي فئتي الشباب برصيد 6 ذهبيات، وفضية، والناشئين برصيد 6 ذهبيات، بينما تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات فئة الزهور بنات برصيد 9 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، كما فاز نادي أبوظبي بلقب الشابات محرزاً 3 ذهبيات، وفئة الناشئات بحصد 6 ذهبيات، و3 برونزيات.

وتعد البطولة في آخر مسابقات الموسم الحالي، وأقيمت على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، بمشاركة 712 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات، وشهدت منافسات متنوعة في 3000 متر موانع، و200، و400، و5000، 800، 1500 متر، و400×4 تتابع، وقذف القرص، ودفع الجلة، و110 و400 متر حواجز، والوثب الثلاثي، والقفز بالزانة، والتتابع المتنوع، والإطاحة بالمطرقة، ورمي الرمح، والوثب الطويل، والوثب العالي، و200×4 تتابع، و1000، و2000، و3 آلاف متر مشي.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد المصعبي، رئيس قسم الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أن آخر بطولات الموسم الحالي تعد استكمالاً لمسير ناجحة ومميزة من المنافسات التي كان لها أثرها الملموس في تطوير المستويات التنافسية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في تبني أفضل الممارسات لبناء قاعدة صلبة من الأبطال في مختلف الفئات، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر لإنجاح البطولة، والشعبة الرياضية العسكرية على جهودها الكبيرة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان تميز الفعاليات.