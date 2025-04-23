رياضة الإمارات.. إنجازات خليجية وقارية وعالمية خلال أبريل

حققت الرياضة الإماراتية سلسلة من الإنجازات اللافتة خلال شهر أبريل الجاري، شملت الألعاب الرياضية المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبرز من بينها تأهل فريق الشارقة إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس العالم 2025.

وسجل فريق الشارقة إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقب فوزه على فريق التعاون السعودي 2-0 في إياب الدور نصف النهائي، وبتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.

كما تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى كأس العالم 2025، التي تستضيفها قطر، بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية.

- الألعاب القتالية

وواصل أبطال الإمارات للجوجيتسو تألقهم على الساحة الدولية، حيث حصدوا 24 ميدالية ملونة خلال مشاركتهم في بطولة "أبوظبي غراند سلام" التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وعززت الإمارات صدارتها في البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الساحل الشرقي، التي أقيمت في "مبادلة أرينا"، متفوقة على منتخبات لها تاريخ عريق في اللعبة، حيث جاءت البرازيل في المركز الثاني، تلتها كولومبيا في المركز الثالث.

وفي رياضة المواي تاي، أحرز المنتخب الوطني 17 ميدالية ملونة خلال مشاركته في بطولة تايلاند العالمية.

- رياضة الدراجات

وأحرز فريق الإمارات للدراجات إنجازات بارزة على المستوى العالمي؛ إذ تُوّج نجم الفريق السلوفيني تادي بوجاتشار بلقب سباق "فلاندرز" في بلجيكا، أحد أكبر خمسة سباقات عالمية ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية منذ عام 1913.

كما حقق الدراج ذاته إنجازاً تاريخياً في سباق "باريس – روبيه" بعدما حل ثانياً، مسجلاً اسمه للمرة الأولى في قائمة المتوجين بهذا السباق العريق.

- الألعاب الفردية

وفاز محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات لألعاب البلياردو، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السنوكر للرجال، ضمن بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر المقامة حالياً في مملكة البحرين.

وأحرزت العدّاءة مريم كريم الميدالية الذهبية الثانية للإمارات في نهائي سباق 200 متر، ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

كما حصد اللاعب جمال البداوي أول ميدالية دولية للإمارات في منافسات الريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة التشيك الدولية التي أُقيمت في العاصمة براج، بمشاركة لاعبين من 20 دولة.

- الرياضات الإلكترونية

وأحرز منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية الميدالية البرونزية في البطولة العربية الدولية لمنافسات لعبة "ليج أوف ليجندز"، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية بمشاركة 8 منتخبات عربية.

- كرة السلة

وتوّج فريق شباب الأهلي بلقب بطولة "سوبر غرب آسيا – منطقة الخليج (وصل)" لكرة السلة، بعد فوزه على فريق الاتحاد السعودي في إياب المباراة النهائية بنتيجة 90-83.

- دورة الألعاب الخليجية الشاطئية

واختتمت بعثة الإمارات مشاركتها المتميزة في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، التي أُقيمت في سلطنة عُمان، بتحقيق 23 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات، في 8 رياضات شملت كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي، لتحل الإمارات في المركز الثاني في الترتيب العام للدورة.

- مناصب قيادية

وعلى صعيد العمل المؤسسي الرياضي، اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد للدورة 2024 - 2028، خلال اجتماعها الذي عُقد في دبي، حيث جددت الثقة باللواء (م) إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بإعادة انتخابه بالتزكية رئيساً للاتحاد العربي لولاية رابعة على التوالي.