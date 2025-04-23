الإمارات تشارك في مؤتمر الأطراف بباريس لمكافحة المنشطات في الرياضة

تشارك دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة المنشطات في الرياضة، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر القادم.

يمثل الدولة في المؤتمر الدكتورة ريمة محمد الحوسني، استشارية الطب الرياضي والمنسق الدولي لفريق دراسة تأثير الأعشاب في المنشطات، فيما تقود الحوسني فريقاً دولياً يضم نحو 40 خبيراً من مختلف دول العالم، ضمن مبادرة مدعومة من لجنة صندوق دعم القضاء على المنشطات في الرياضة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وتهدف المبادرة إلى دراسة تأثير الأعشاب التقليدية على النزاهة والقيم في الرياضة من خلال علاقتها بالمنشطات، وذلك في إطار خطة تمتد من يونيو 2024 حتى مايو 2025.

وأكدت الحوسني أن المبادرة جاءت استجابة لتزايد توجه الرياضيين نحو الطب التقليدي خلال جائحة “كوفيد-19”، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي لمؤتمر الدول الأطراف تبنّى إطلاقها، وتم اختيار المجموعة العربية بقيادتها لتولي قيادة الفريق العالمي.

وشهدت المبادرة عقد أكثر من 44 اجتماعاً مع مجموعات اليونسكو الست، إلى جانب لقاءات تخصصية، تم خلالها دراسة أكثر من 160 نبتة تقليدية من مختلف الدول، واستخلاص 42 منها لإدراجها ضمن ملف إرشادي سيُعرض خلال مؤتمر باريس القادم.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول مخاطر تناول الأعشاب التي تحتوي على مواد محظورة، وتأكيد أهمية الطب التقليدي مع مراعاة اختلاف الثقافات، بما يسهم في حماية الرياضيين وتمكينهم من التمييز بين النباتات المؤثرة على نتائج اختبارات المنشطات.