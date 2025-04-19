روبين سيغريـست يتصدر «تحدي أبوظبي للغولف»

العين – فائز بجبوج

تصدر اللاعب الفرنسي روبين سيو سيغريست الترتيب مع ختام الجولة الثانية من بطولة «تحدي أبوظبي للغولف»،التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد أن أنهى الجولة بمجموع 11 ضربة تحت المعدل.

وقال سيو سيغريست: «سأواصل بنفس النهج وأتعامل مع الضغط كما هو، لا يزال أمامنا يومان والكثير من التحديات، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور في النهاية، لقد لعبت بشكل جيد، وسجلت الكثير من الضربات الممتازة في اليوم الأول، وكانت جولة اليوم الثاني رائعة».

وأعرب اللاعب الفرنسي عن سعادته بالخروج من الجولة دون أي خطأ، قائلاً: «أنا سعيد للغاية بعدم ارتكابي لأي أخطاء اليوم، خصوصاً مع صعوبة المراكز وثبات الأرضية».

ويحتل الأسباني سيباستيان غارسيا المركز الثاني بفارق ضربة واحدة (10 ضربات تحت المعدل)، فيما جاء بورتيوس في المركز الثالث بمجموع 9 ضربات تحت المعدل.

وكان بورتيوس قد بدأ البطولة بتوقعات متواضعة، حيث أشار إلى أنه سيكون سعيداً بمجرد تخطيه مرحلة التصفيات، خصوصاً بعد إنهائه مسيرته الاحترافية التي امتدت لعشر سنوات في نهاية الموسم الماضي،

وقال بورتيوس: «لقد فاجأت نفسي قليلاً، دخلت المنافسة بأفكار بسيطة حول طريقة الضرب، ويبدو أنها نجحت حتى الآن، آمل أن يستمر الأداء حتى النهاية».