نخبة الأبطال في «أبوظبي إكستريم» بباريس

تنطلق بعد غد في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي إكستريم» للجوجيتسو والجرابلنج، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الرياضات القتالية من فرنسا ومختلف دول العالم.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن روزنامة الفنون القتالية في فرنسا، حيث تمثل فرصة مميزة لعشاق الجوجيتسو والجرابلنغ، لمتابعة مجموعة من النزالات الاحترافية، التي تُقام تحت مظلة أبوظبي، التي تواصل ريادتها في تطوير هذه الرياضات على المستوى العالمي.

ويأتي تنظيم هذه النسخة في باريس استكمالاً للنجاحات التي حققتها البطولة في نسختها السابقة، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وتغطية إعلامية واسعة، ما رسخ مكانة فرنسا وجهة رئيسية لاستضافة هذا الحدث العالمي

وأكد رودريجو فاليرو، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن التحضيرات دخلت مراحلها النهائية، مشيراً إلى استكمال تجهيزات الإضاءة وأنظمة البث المباشر والتحكيم الإلكتروني، لضمان تقديم تجربة متميزة للمقاتلين والجمهور على حد سواء.

وأوضح أن اللجنة المنظمة تسعى لتقديم نسخة استثنائية تعكس تطور البطولة، ومكانة أبوظبي في ساحة الفنون القتالية العالمية.

وتتجه الأنظار إلى النزال الرئيسي، الذي يجمع بين البطل الأولمبي الفرنسي في الجودو جيليون تشاني، ومقاتل منظمة «بيلاتور» ديبلاوت جوتي، في مواجهة مرتقبة تعد من أبرز نزالات البطولة

كما تضم قائمة المشاركين عدداً من الأسماء البارزة في الساحة القتالية، من بينهم رضا مبتوش، الحاصل على برونزية بطولة أوروبا للجوجيتسو 2022، والذي سيواجه يواجه الإيطالي أمين عون. ونيكولا رينييه، بطل ADCC أوروبا ثلاث مرات، الذي سيواجه البرازيلي بيتر فرانك. وفريدي ليلي تالا، بطل العالم في الحزام الأزرق لعام 2024، والذي سيواجه المخضرم أساري. وأنطوني دي أوليفيرا، بطل أوروبا وصاحب برونزية العالم 2024 في المصارعة، والذي سينازل البرازيلي جابرييل سوزا. وستيفاني كارولين فاور، الحائزة برونزية العالم 2024، والتي ستواجه تماراتوروس. وأوريلي لو فيرن واحدة من أبرز المقاتلات الفرنسيات الحاصلات على ألقاب عالمية في مختلف الأحزمة، والتي ستواجه الفنلندية سيمولا.

وتعكس المشاركة الواسعة من نخبة الرياضيين الفرنسيين والدوليين المكانة المرموقة، التي بلغتها بطولة «أبوظبي إكستريم»، والدور البارز لأبوظبي في تعزيز رياضات الجوجيتسو والجرابلنغ والفنون القتالية المختلطة على الساحة العالمية.