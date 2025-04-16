انطلاق الأشواط التحضيرية لبطولة فزاع للغوص الحر "الحياري"

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، الأشواط التحضيرية للنسخة الـ18 من بطولة فزاع للغوص الحر "الحياري"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتُقام للعام الثالث على التوالي في "ديب دايف دبي"، أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة محلية وخليجية ودولية من نخبة الرياضيين المتخصصين.

وتتواصل التدريبات على مدار الأسبوع الجاري، تمهيدًا لانطلاق التصفيات يوم السبت 19 مارس، على أن تُقام النهائيات يوم الأحد 20 مارس، ضمن ثلاث فئات هي المفتوحة، والمواطنين والخليجيين، والناشئين.

وتُعد البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية التراثية التي تُحاكي مهارات الغوص التقليدي بحثًا عن اللؤلؤ، وتُجسد عمق الإرث البحري الإماراتي والخليجي.

وأعرب سعادة حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بالمشاركة الواسعة هذا العام، لاسيما من دول الخليج، إلى جانب المشاركة المميزة للمتسابق عيسى بن عبد الله الرشيدي، من ذوي الهمم، في أول ظهور من نوعه بالبطولة.

وأكد أن "ديب دايف دبي" يُقدم تحديًا استثنائيًا للمشاركين، لما يتميز به من بيئة رياضية متطورة تلائم متطلبات الغوص الحر، معربا عن تطلع اللجنة المنظمة للبطولة إلى نسخة استثنائية تعكس روح التراث والابتكار معًا.