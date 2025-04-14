ختام ترايثلون الشارقة بمشاركة 400 متسابق

الشارقة - البيان

شهدت «ترايثلون الشارقة» نجاحاً كبيراً بمشاركة 400 متسابق من كلا الجنسين، وأقيمت على كورنيش الممزر وجاءت ضمن أجندة الفعاليات الرياضية والمجتمعية لمجلس الشارقة الرياضي لشهر أبريل الجاري، وتم تتويج الفائزين بحضور سعادة أحمد الشامسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ويوسف الحوسني، وخالد بن فيصل القاسمي تنفيذيي الفعاليات بالإدارة.

جاءت نتائج الفئات المختلفة كالتالي: مسافة الأولمبيك للسباحة 1،5 متر والدراجات 40 كلم والجري 10 كلم للمواطنين للرجال، الأول مروان البنا والثاني أحمد الحوسني والثالث عبد الله العلي، وللمواطنات الأولى مريم العلي، وللفئة المفتوحة للرجال، الأول أوسكار ماركويز والثاني فولكر فويت والثالث جواو آرتيشي، وللسيدات الأولى ميشيل نيجيل والثانية كارين برايس.

مسافة سبرينت للسباحة 750 متراً والدراجات 20 كلم والجري 5 كلم للمواطنين للرجال، الأول عبد الله حسن العلي والثاني يوسف الهاني والثالث محسن العلي، وللمواطنات الأولى كثلوم المازمي، وللفئة المفتوحة للرجال، الأول علي الزوبعي والثاني جيمي إدموندس والثالث كريستوفر فان دير وللسيدات الأولى ليندسي نادر والثانية باريرا فييرا والثالثة جيما براون.

فئة سبرينت للفرق في المركز الأول عمران شقير ومنجم بيلجوتاي وشرياس بيكور وفي المركز الثاني جيسون برايان وإليس كاي وفي الثالث خليفة هاشم وعمر الزعبي وخالد العبدولي.

مسافة سوبر سبرينت للسباحة 350 متراً والدراجات 10 كلم والجري 1،5 كلم للمواطنين للرجال، الأول حامد الصريدي والثاني حمدان المحرزي والثالث منصور اليماحي، وللفئة المفتوحة للرجال، الأول دكتسر باتون والثاني ماكسميليان هون والثالث ويليام برين، وللفئة المفتوحة للسيدات، الأولى آنا لاورا والثانية دافايتيلور والثالثة ألكسندرا باربييه.

مسافة جونيور للسباحة 150 متراً للمواطنين للرجال، الأول مروان البنا والثاني أحمد الحوسني وحل عبد الله العلي ثالثاً، وللمواطنات الأولى مريم العلي، وللفئة المفتوحة للرجال، الأول بينديكت هون والثاني أليكس تايلور والثالث سري كريتشا، وللسيدات الأولى أدريانا لورانكا والثانية أتاليا بيكر والثالثة ليلى بولز.