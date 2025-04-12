تعرض يزيد الراجحي لحادث يبعده عن رالي الأردن

تعرض بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي لحادث في الأردن خلال مشاركته اليوم (السبت) في رالي باها الأردن الدولي.

وقال الراجحي بعد مغادرته الرالي: «عندي كسر في فقرتين والحمد لله على كل حال. سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، وسأعود بالطائرة إلى الرياض».

وكشف الراجحي، عن تفاصيل حالته الصحية وحالة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، وذلك عقب الحادث الذي تعرَّض له الثنائي خلال المرحلة الأخيرة من الرالي.

قائلاً: «تيمو لديه 4 كسور في فقرات الظهر، وأنا عندي كسر في فقرتين، والحمد لله على كل حال. سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، وسأعود بالطائرة إلى الرياض».

وأعلن فريق يزيد ريسينغ عبر بيان، أن الحالة الصحية للراجحي وملاحه مستقرة، وأنهما خضعا لفحوص طبية احترازية بعد الحادث.

ومن المنتظر أن يخضع الراجحي وغوتشالك لمزيد من المتابعة الطبية خلال الساعات المقبلة؛ للاطمئنان الكامل على سلامتهما.