الإمارات تعزز مبادرات الاستدامة في جولة "هوتيل بلانر "العالمية للجولف

أكد مسؤولون في جولة "هوتيل بلانر"، العالمية للجولف، جهود دولة الإمارات والتزامها في تطبيق الاستدامة من خلال تنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإدارة البيئية في جميع فعالياتها، وتحديداً في بطولتي تحدي الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان من 10 إلى 13 أبريل الجاري، وبطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية في الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري.

وتحظى البطولتان بالتعاون مع اتحاد الإمارات لللوجف، بدعم من أرينا ومقرها الإمارات، ومجموعة الليث، وهما شركتان تشاركان الالتزام بالممارسات المستدامة، وإي جولف ميجاستور، كما يقدم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، دعماً إضافياً لبطولة تحدي أبوظبي.

وقال فيليب هندرسون، المدير العام لنادي الزوراء للجولف واليخوت، أن مبادرة النادي للحفاظ على أشجار المانغروف،وتؤكد الحرص على حماية البيئة الطبيعية وتعزيزها، مع توفير تجارب جولف عالمية المستوى.

وأشار جيمي هودجز، مدير جولة هوتيل بلانر، إلى التزامهم بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لمجموعة الجولة الأوروبية، وضمان أن تترك بطولاتهم إرثًا بيئيًا إيجابيًا، من خلال الشراكة مع الرعاة، ومشاريع الحفاظ على البيئة المحلية، وأندية الجولف الإماراتية ذات الرؤية المستقبلية مثل نادي الزوراء في عجمان ونادي العين للفروسية والرماية.

وأوضح جيسون إنجلش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الليث، أن عملهم في قطاع الفعاليات فرصة لإحداث تأثير بيئي إيجابي، سواءً من خلال ترشيد استهلاك الطاقة أو طرح حلول مبتكرة مثل المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو تدابير ترشيد استهلاك المياه".