«فوريفر يونغ» نجم «الساموراي» يخطف ترشيحات أهل الخيل

عبد الله معمر: «إمبيريال إمبيرور» المنافس الأقرب لـ«فوريفر يونغ»

عبد الله خليفة: القرعة أنصفت الجميع والبطل الياباني على موعد مع التاريخ

أحمد حسين: المدرب بوبات سيمار يُجهز خطة هجومية بقيادة «ووك أوف ستارز»

دبي - علي الظاهري

تصب معظم الترشيحات لأهل الخيل والمحللين في الشوط الرئيس كأس دبي العالمي لصالح «فوريفر يونغ» بطل ديربي الإمارات 2024، وبطل كأس السعودية 2025 والذي يتصدر بورصة الترشيحات تحت إشراف مدربه يوشيتو ياهاجي، ويسعى نجم «الساموراي» إلى أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في مشاركته العالمية على مضمار ميدان في النسخة 29 من كأس دبي العالمي.

وأكد عبد الله معمر محلل سباقات الخيل، أن النسخة المرتقبة من الشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي هذا العام نسخة مثيرة في ظل وجود مجموعة مميزة من الخيول على رأسها الجواد الياباني «فوريفر يونغ»، وأضاف أن الجواد يدخل السباق بصفته المرشح الأبرز، بعد فوزه اللافت في كأس السعودية 2025 وحامل لقب ديربي الإمارات 2024، والمستوى الذي قدّمه هذا الموسم يضعه في صدارة الترشيحات.

حظوظ

ولفت عبد الله معمر إلى أن بطل النسخة 2023 «أوشبا تيسورو» ووصيف نسخة العام الماضي، لكن إيقاع الشوط قد يقلص حظوظه في الفوز باللقب، موضحاً أن «إمبيريال إمبيرور» قد يكون المنافس الأقوى لـ«فوريفر يونغ» هذا العام، خاصة بعد تطوره اللافت وانتصاره في سباق «مكتوم كلاسيك»، إضافة إلى تطوره بصورة تدريجية من سباقات الهانديكاب، وصولاً إلى السباقات الفئوية، ما يضعه الاسم الأبرز بعد «فوريفر يونغ».

وأوضح عبد الله، أن السباق العالمي قد لا يخلو من المفاجآت ويعد الجواد الآخر «ووك أوف ستارز» إذا كان في أوج عطائه لن يكون بعيداً عن المشهد التنافسي، مبيناً أننا على موعد مع سباق من الطراز العالمي الرفيع كما تعودنا على الحدث الذي يحتل مكانة مميزة على خارطة السباقات الدولية.

قرعة منصفة

من جهته، شاطره الرأي عبد الله خليفة محلل سباقات الخيل، مؤكداً أنه بعد أن أنصفت قرعة البوابات جميع الخيول المشاركة بما يلبي رغبات جميع المدربين وتطلعاتهم وأسلوب الخيول في السباق الرئيس كأس دبي العالمي، ومن بينهم «فوريفر يونغ» الذي يقترب من دخول التاريخ في الأمسية العالمية كونه يملك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون المرشح الأبرز في السباق بالمقارنة مع نخبة الخيول المشاركة في الشوط، مما يضعه في صدارة المشهد بعد أن سطر العديد من الإنجازات العالمية في مختلف المضامير بدول العالم وإذا فاز بكأس دبي العالمي ولم يتعرض خلال عام ونصف العام لإصابة سيتجاوز شهرة ومكاسب الجواد الأغنى «رومانتيك» واريور».

ولفت عبد الله خليفة، إلى أن أكثر الخيول المشاركة والتي أثبتت تطورها «إمبيريال إمبيرور» الذي سينطلق من البوابة رقم 10 بإشراف المدرب بوبات سيمار الذي يسعى إلى الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث يميل الجواد للبوابات الخارجية بناء على المعطيات في السباقات الأخيرة، ويملك العديد من المزايا التي قد تضعه أمام فرصة لكسب التحدي والرهان أمام «فوريفر يونغ» من خلال تسريع وتيرة السباق لاستنزاف مجهود النجم الياباني إلا أنه في المقابل قد تخدم الخطة خيول أخرى وفي المحصلة لن يكون المركز الأول إلا من نصيب جواد قوي على غرار السنوات الماضية التي صدر فيها كأس دبي العالمي أبطالاً وأساطير إلى مختلف أنحاء العالم.

سيناريو وتكتيك

في حين، توقع أحمد حسين محلل سباقات الخيل، سيناريو النسخة 29 من كأس دبي العالمي، والتي قد تتميز بطابع تكتيكي من الطراز الأول قد يرسم ملامح مجريات الشوط مبكراً، وقال إن المدرب بوبات سيمار يُجهز خطة هجومية واضحة يقودها الجواد القوي «ووك أوف ستارز»، المتوقع أن ينطلق بسرعة من البوابة الأولى للسيطرة على السياج الداخلي وفرض إيقاعه منذ اللحظات الأولى للسباق، وفي المقابل، من المتوقع أن ينافسه بقوة الجواد الياباني «فوريفر يونغ»، الفائز بكأس السعودية مؤخراً، والذي سيحاول انتزاع الصدارة مبكراً والدخول في صراع مباشر مع «ووك أوف ستارز»، مشيراً إلى أن «سيمار» قد يلجأ إلى تطبيق خطة «الكماشة» باستخدام جواده الثاني «إمبيريال إمبيرور»، بهدف محاصرة المرشح الياباني من الجهة الخارجية، ما قد يؤدي إلى استنزاف قدراته البدنية وربما النفسية خلال المراحل الأولى من السباق.

عودة

وأشار أحمد حسين إلى أن الجواد «أوشبا تيسورو» قد يستفيد من تمركزه المثالي خلف مجموعة المقدمة، انطلاقاً من البوابة رقم 4، حيث من المتوقع أن يعتمد أسلوبه المعتاد بالترقب والانقضاض في اللحظة المناسبة، مع احتمالية تحقيق عودة قوية في الأمتار الأخيرة، لافتاً إلى أن الفارس المخضرم فرانكي ديتوري يُراهن على إمكانيات جواده «ميكستو»، وقد يبحث في المراحل الأولى عن التوازن والهدوء خلف المنافسين، قبل أن يباغتهم بهجوم بهدف تجاوز الثلاثي المتصدر من زاوية أخرى على مشارف خط النهاية.