أبطال كأس دبي العالمي عبر التاريخ

إعداد – علي الظاهري

كتب 28 بطلاً أسماءهم في صفحات تاريخ كأس دبي العالمي على مدار السنوات والعقود الماضية، حيث ضمت قائمة الأبطال في تاريخ المونديال أسماء العديد من النجوم الذين كانت الأمسية العالمية في دانة الدنيا بمثابة بوابة انطلاقة نحو المجد والشهرة باعتباره من أقوى سباقات الخيول في العالم.

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1996

البطل: «سيجار»

المالك: آلان بولسون

الفارس: جيري بيلي

المدرب: بيل موت

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1997

البطل: «سنجسبيل»

المالك: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الفارس: جيري بيلي

المدرب: مايكل ستاوت

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1998

البطل: «سيلفر شارم»

المالك: روبرت لويس

الفارس: جاري ستيفنز

المدرب: بوب بافرت

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1999

البطل: «المتوكل»

المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الفارس: ريتشارد هيلز

المدرب: سعيد بن سرور

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2000

البطل: «دبي ميلينيوم»

المالك: جودلفين

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: سعيد بن سرور

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2001

البطل: «كابتن ستيف»

المالك: مايكل بيجرام

الفارس: جيري بيلي

المدرب: بوب بافرت

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2002

البطل: «ستريت كراي»

المالك: جودلفين

الفارس: جيري بيلي

المدرب: سعيد بن سرور

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2003

البطل: «موون بلد»

المالك: جودلفين

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: سعيد بن سرور

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2004

البطل: «بليزنتلي بيرفكت»

المالك: «دايموند ريسنج»

الفارس: أليكس سوليس

المدرب: ريتشارد مانديلا

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2005

البطل: «روزيز إن ماي»

المالك: كينث رامسي

الفارس: جون فلاسكويز

المدرب: ديل رامونز

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2006

البطل: «ألكتروكيوشنست»

المالك: جودلفين

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: سعيد بن سرور

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2007

البطل: «إنفاسور»

المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الفارس: فيرناندو جارا

المدرب: كيرين ماكلاجلين

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2008

البطل: «كيرلين»

المالك: إسطبلات ستون ستريت وميدنايت كراي

الفارس: روبي ألبرادو

المدرب: ستيف إسموسين

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2009

البطل: «ويل آرمد»

المالك: «مزرعة وينستار»

الفارس: أرون جريدر

المدرب: إيون هارتي

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2010

البطل: «جلوريا دي كامبيو»

المالك: «إسطبل إيستريلا إينرجيا»

الفارس: تياجو بيريرا

المدرب: باسكال بيري

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2011

البطل: «فيكتورأبيسا»

المالك: كوجي مايدا

الفارس: ميركو ديمورو

المدرب: كاتسو هيكو سومي

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2012

البطل: «مونتروسو»

المالك: جودلفين

الفارس: مايكل بارزالونا

المدرب: محمود الزرعوني

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2013

البطل: «أنيمال كنجدوم»

المالك: مزرعة أورفيلد وتيم فالور

الفارس: جويل روزاليو

المدرب: غراهام موشن

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2014

البطل: «أفريكان ستوري»

المالك: جودلفين

الفارس: سيلفستر دي سوزا

المدرب: سعيد بن سرور

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2015

البطل: «برنس بيشوب»

المالك: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الفارس: وليام بيوك

المدرب: سعيد بن سرور

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2016

البطل: «كاليفورنيا كروم»

المالك: «كاليفورنيا كروم ليمتد»

الفارس: فيكتور إسبينوزا

المدرب: آرت شيرمان

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2017

البطل: «أروجيت»

المالك: الأمير خالد بن عبدالله آل سعود

الفارس: مايك سميث

المدرب: بوب بافرت

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2018

البطل: «ثندر سنو»

المالك: جودلفين

الفارس: كريستوف سوميلون

المدرب: سعيد بن سرور

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2019

البطل: «ثندر سنو»

المالك: جودلفين

الفارس: كريستوف سوميلون

المدرب: سعيد بن سرور

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2021

البطل: «ميستيك غايد»

المالك: جودلفين

الفارس: لويس سايز

المدرب: مايكل ستيدهام

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2022

البطل: «كنتري غرامر»

المالك: «إسطبلات زيدان للسباق»

الفارس: فرانكي ديتوري

المدرب: بوب بافرت

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2023

البطل: «أوشبا تيسورو»

المالك: «شركة ريوتو كوجي كنجي القابضة»

الفارس: يوجا كواجا

المدرب: نوبورو تاكاجي