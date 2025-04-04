أبطال كأس دبي العالمي عبر التاريخ

إعداد – علي الظاهري
كتب 28 بطلاً أسماءهم في صفحات تاريخ كأس دبي العالمي على مدار السنوات والعقود الماضية، حيث ضمت قائمة الأبطال في تاريخ المونديال أسماء العديد من النجوم الذين كانت الأمسية العالمية في دانة الدنيا بمثابة بوابة انطلاقة نحو المجد والشهرة باعتباره من أقوى سباقات الخيول في العالم.
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1996
البطل: «سيجار»
المالك: آلان بولسون
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بيل موت
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1997
البطل: «سنجسبيل»
المالك: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: جيري بيلي
المدرب: مايكل ستاوت
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1998
البطل: «سيلفر شارم»
المالك: روبرت لويس
الفارس: جاري ستيفنز
المدرب: بوب بافرت
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1999
البطل: «المتوكل»
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: ريتشارد هيلز
المدرب: سعيد بن سرور
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2000
البطل: «دبي ميلينيوم»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
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2001
البطل: «كابتن ستيف»
المالك: مايكل بيجرام
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بوب بافرت
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2002
البطل: «ستريت كراي»
المالك: جودلفين
الفارس: جيري بيلي
المدرب: سعيد بن سرور
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2003
البطل: «موون بلد»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
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2004
البطل: «بليزنتلي بيرفكت»
المالك: «دايموند ريسنج»
الفارس: أليكس سوليس
المدرب: ريتشارد مانديلا
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2005
البطل: «روزيز إن ماي»
المالك: كينث رامسي
الفارس: جون فلاسكويز
المدرب: ديل رامونز
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2006
البطل: «ألكتروكيوشنست»
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
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2007
البطل: «إنفاسور»
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: فيرناندو جارا
المدرب: كيرين ماكلاجلين
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2008
البطل: «كيرلين»
المالك: إسطبلات ستون ستريت وميدنايت كراي
الفارس: روبي ألبرادو
المدرب: ستيف إسموسين
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2009
البطل: «ويل آرمد»
المالك: «مزرعة وينستار»
الفارس: أرون جريدر
المدرب: إيون هارتي
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2010
البطل: «جلوريا دي كامبيو»
المالك: «إسطبل إيستريلا إينرجيا»
الفارس: تياجو بيريرا
المدرب: باسكال بيري
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2011
البطل: «فيكتورأبيسا»
المالك: كوجي مايدا
الفارس: ميركو ديمورو
المدرب: كاتسو هيكو سومي
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2012
البطل: «مونتروسو»
المالك: جودلفين
الفارس: مايكل بارزالونا
المدرب: محمود الزرعوني
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2013
البطل: «أنيمال كنجدوم»
المالك: مزرعة أورفيلد وتيم فالور
الفارس: جويل روزاليو
المدرب: غراهام موشن
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2014
البطل: «أفريكان ستوري»
المالك: جودلفين
الفارس: سيلفستر دي سوزا
المدرب: سعيد بن سرور
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2015
البطل: «برنس بيشوب»
المالك: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: وليام بيوك
المدرب: سعيد بن سرور
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2016
البطل: «كاليفورنيا كروم»
المالك: «كاليفورنيا كروم ليمتد»
الفارس: فيكتور إسبينوزا
المدرب: آرت شيرمان
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2017
البطل: «أروجيت»
المالك: الأمير خالد بن عبدالله آل سعود
الفارس: مايك سميث
المدرب: بوب بافرت
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2018
البطل: «ثندر سنو»
المالك: جودلفين
الفارس: كريستوف سوميلون
المدرب: سعيد بن سرور
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2019
البطل: «ثندر سنو»
المالك: جودلفين
الفارس: كريستوف سوميلون
المدرب: سعيد بن سرور
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2021
البطل: «ميستيك غايد»
المالك: جودلفين
الفارس: لويس سايز
المدرب: مايكل ستيدهام
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2022
البطل: «كنتري غرامر»
المالك: «إسطبلات زيدان للسباق»
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: بوب بافرت
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2023
البطل: «أوشبا تيسورو»
المالك: «شركة ريوتو كوجي كنجي القابضة»
الفارس: يوجا كواجا
المدرب: نوبورو تاكاجي
أبطال كأس دبي العالمي عبر التاريخ
إعداد – علي الظاهري