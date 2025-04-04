"الإمارات للرياضات الإلكترونية" يطلق البطولة العربية الدولية بمشاركة 8 منتخبات

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق البطولة العربية الدولية لمنافسات لعبة ليج أوف ليجندز "دوري الأساطير" وذلك بمشاركة ثمانية منتخبات من بينهم ستة منتخبات عربية هي الإمارات، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، وتونس، بالإضافة إلى منتخبي مونتينيجرو، والنمسا.

وتقام البطولة افتراضيا "أون لاين" برعاية وتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة عرب ميدل إيست للرياضات الإلكترونية.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بداية من الساعة الثامنة مساء اليوم وتتواصل غدا، فيما تقام منافسات الدور ربع النهائي والمباراة النهائية 11 أبريل الجاري.

ويتضمن برنامج الجولة الافتتاحية أربع مباريات، تجمع الأولى منتخبي سوريا وتونس، والثانية المغرب ومونتينيغرو، فيما يلتقي منتخبا مصر والنمسا في الثالثة، والإمارات ولبنان في الرابعة.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية، أن البطولة العربية الدولية فرصة جديدة للاعبين العرب لكسب الخبرة والاحتكاك، كما أنها منصة للتنافس الاحترافي بينهم لتطوير مهاراتهم والانطلاق منها إلى بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية الكبرى.