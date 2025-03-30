محمد سامح الحامض أوّل وزير للرياضة في تاريخ سوريا

أصبح محمد سامح الحامض أوّل وزير للرياضة والشباب في تاريخ سوريا بعدما تم السبت تشكيل أول حكومة للبلاد منذ تسلّم الإدارة الجديدة في ديسمبر الماضي مقاليد الحكم برئاسة أحمد الشرع خلفا للنظام السابق الذي حكم البلاد نحو 54 عاما.

وكان الحامض (49 عاما) قد كُلّف برئاسة الاتحاد الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية في سوريا سابقا) خلفا للرئيس السابق فراس معلا.

ووفقا للبيانات التعريفية الصادرة عن رئاسة الجمهورية بشأن وزراء الحكومة الجديدة يحمل الحامض شهادة تحكيم درجة ثانية في كرة السلة وتولى منصب مدير المديرية العامة للرياضة والشباب في حكومة الإنقاذ في ادلب، وأسس الاتحادات الرياضية في إدلب، وتولى رئاسة ناديي النخبة وكفر تخاريف.