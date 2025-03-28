«الإمارات للدراجات» يحقق انتصارين في إيطاليا وكاتالونيا

روما، مدريد - وام

أحرز الأسترالي جاي فاين دراج فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الثالثة من سباق كوبي إي بارتالي، والمقام في إيطاليا، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية منفرداً على المسار الممتد لمسافة 142 كم من ريتشوني إلى تشيزينا.

وقبل 25 كم من النهاية، شن فاين هجوماً مشتركاً مع ماوري فانسيفينانت من فريق «سودال-كويك ستيب» قبيل الصعود الأخير إلى ديولاوجارديا، حيث تمكن الثنائي من بناء تقدم ضيق لم يتجاوز 20 ثانية.

وقد تمكن الدراج الأسترالي من الانفراد بالصدارة بعد تجاوز قمة الصعود، واحتفظ بتفوقه على المنحدر المبلل بالأمطار ومع ملاحقة المجموعة خلفه، استخدم فاين قدراته في سباقات الزمن، مضاعفاً سرعته ليقدم أداءً قوياً وشجاعاً، ويحقق فوزه الأول في موسم 2025.

وتستمر المنافسات غداً في إيطاليا مع المرحلة الرابعة الجبلية التي تنطلق وتنتهي في بريزيجيلا لمسافة 150.4 كم.

وفي كاتالونيا، فصل بين بريموز روغليتش دراج فريق «ريد بول-بورا هانسغروه»، وخوان أيوسو من فريق الإمارات-إكس آر جي، فارق ضئيل للغاية، حيث تمت الاستعانة بصور الكاميرات لتحديد الفائز، وهذه المرة، حل أيوسو في المركز الثاني، ليمنح الدراج السلوفيني قميص المتصدر.

وأنهى أيوسو المرحلة الرابعة من فولتا كاتالونيا وهو يرتدي قميص أفضل دراج شاب، وفي تكرار لما حدث في مرحلة الأربعاء إلى لا مولينا، شهد خط النهاية على القمة أمس منافسة شديدة بين أقوى دراجي الطرق الصاعدة في السباق.

وجاء هجوم أيوسو على بعد 2.6 كم من خط النهاية، بعد أن أتم زملاؤه في فريق الإمارات-إكس آر جي مهامهم على أكمل وجه.