«الأبيض» يهزم كوريا الشمالية ويخطب ود «البطاقة الثانية»

دبي - إيهاب زهدي

عزز منتخبنا الوطني الأول، حظوظه في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة عن المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2026، بفوز صعب على مضيفه المنتخب الكوري الشمالي 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض مساء أمس، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية التي شهدت حصول المنتخب الإيراني على بطاقة الوصول الأولى المباشرة للمونديال عن المجموعة نفسها، بتعادله مع ضيفه منتخب أوزبكستان 2-2، وتعزيزه لصدارته بوصوله إلى 20 نقطة.

وبكر «الأبيض» بالتسجيل عن طريق فابيو دي ليما في الدقيقة 5، وتعادل المنتخب الكوري الشمالي بهدف كيم يو سونغ في الدقيقة 44، قبل أن يسجل سلطان عادل الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، ليصل «الأبيض» إلى 13 نقطة ويبقى في المركز الثالث، ولكنه قلص الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين منتخب أوزبكستان في المركز الثاني، بينما خسر المنتخب القطري خارج ملعبه أمام منتخب قرغيزستان 1-3، وبقي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن منتخب قرغيزستان في المركز الخامس، وودع منتخب كوريا الشمالية آماله بالظهور في المونديال المقبل، ببقائه في المركز السادس الأخير بنقطتين فقط.

وبدأ منتخبنا الوطني بأداء هجومي، وتمكن فابيو دي ليما من التسجيل مبكراً لمنتخبنا في الدقيقة 5، بعد تمريرة وصلته من حارب عبد الله، ورفع الهدف من معنويات وثقة لاعبينا، ليفرضوا سيطرتهم على الأداء دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الكوري الذي التزم الدفاع حتى الدقيقة 30، عندما بدأ في الدفاع الضاغط، ونجح بتسجيل هدف التعادل بكرة رأسية من كيم يو سونغ في الدقيقة 44، بعد متابعة جيدة لكرة رأسية مرتدة من عارضة مرمى «الأبيض»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وضغط المنتخب الكوري الشمالي بقوة في الشوط الثاني، وسدد كيم كونج في الدقيقة 48، كرة قوية وحولها حارس مرمانا خالد عيسى إلى ركلة ركنية، وأحرز «الأبيض» هدفاً في الدقيقة 50، وألغاه الحكم بداعي التسلل، وأجرى مدرب منتخبنا باولو سوزا، العديد من التغييرات لتعزيز الأداء الهجومي، لتشهد الدقائق الأخيرة تفوقاً واضحاً لمنتخبنا، وتصدى الحارس الكوري بصعوبة لركلة حرة مباشرة سددها عبد الله رمضان في الدقيقة 79، وردت إلى لوكاس بيمنتا الذي لعبها خلفية ضعيفة بين يدي كانغ جي، قبل أن يخطف سلطان عادل الهدف الثاني والفوز بكرة رأسية في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الوقت نفسه، شهدت المجموعة الثانية، عودة الأردن بنقطة ثمينة من خارج ملعبه بالتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1، وخسارة الكويت أمام عمان بهدف دون مقابل، وفوز فلسطين على العراق 2-1، وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، مقابل 13 نقطة للأردن في المركز الثاني، و12 نقطة للعراق بالمركز الثالث، و10 نقاط لعمان بالمركز الرابع، و6 نقاط لفلسطين بالمركز الخامس، و5 نقاط للكويت بالمركز السادس الأخير.

بينما شهدت المجموعة الثالثة، تعادل السعودية مع مضيفتها اليابان سلبياً، وفوز أستراليا على مضيفتها الصين بهدفين نظيفين، وفوز إندونيسيا على ضيفتها البحرين في جاكرتا بهدف دون مقابل، لتواصل اليابان التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، وكانت قد ضمنت التأهل قبل الجولة الثامنة، مقابل 13 نقطة لأستراليا في المركز الثاني، و10 للسعودية بالمركز الثالث، و9 لإندونيسيا بالمركز الرابع، و6 نقاط لكل من البحرين والصين في المركزين الخامس والسادس بالترتيب.