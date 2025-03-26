صدارة روسية في منافسات الغطس بـ «دولية دبي» للألعاب المائية

دبي - البيان

تصدر سباحو روسيا، منافسات بطولة الغطس التي اختتمت أول من أمس في مجمع حمدان الرياضي في دبي، واستمرت 3 أيام بمشاركة 155 لاعباً ضمن منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية والمقامة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة، ومجمع حمدان الرياضي، وبالشراكة مع أكاديمية أبيكس الرياضية، لإدارة 5 فعاليات مختلفة خلال مدة البطولة.

وشهدت المنافسات مشاركة سباحين من روسيا والمكسيك والمملكة المتحدة، ودول أخرى.

وحصد منتخب روسيا النصيب الأكبر من الميداليات، في جميع المراحل السنية، وفي مختلف الارتفاعات 3، 5، 7.5، و10 أمتار، بواقع 41 ميدالية ملونة منها 20 ذهبية، و12 فضية، و9 برونزيات.

وتقام منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية على مدار 30 يوماً، وتستأنف منافستها يوم 5 أبريل المقبل بمنافسات كرة الماء بالتعاون مع أكاديمية دبي كاميل، كما تقام في التوقيت نفسه منافسات بطولة المياه المفتوحة وتستمر يومي 5-6 أبريل، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأكاديمية هامر.

كما تقام منافسات السباحة الفنية يومي 12-13 أبريل، بالتعاون مع أكاديمية دبل دي، وتختتم بطولة دبي الدولية بمنافسات بطولة السباحة، والتي تقام خلال الفترة من 18-20 أبريل بالتعاون مع أكاديمية أبيكس الرياضية.

وتعد بطولة دبي الدولية للألعاب المائية، إحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم، المقرر إقامتها في سنغافورة 2025.