الأولمبياد الخاص الإماراتي.. نموذج رائد في دعم أصحاب الهمم

يواصل الأولمبياد الخاص الإماراتي انطلاقته نحو آفاق جديدة من النمو والتطور دعما لأصحاب الهمم وتأكيدا على مكانتهم الكبيرة في المجتمع.

وبدأت حركة الأولمبياد الخاص الإماراتي منذ أوائل التسعينيات عبر لجنة تابعة للاتحاد الرياضي لذوي الإعاقة، حيث تم تدريب المئات من اللاعبين واستضافة العديد من المسابقات المحلية والإقليمية.

وأُعيد تأسيس الأولمبياد الخاص الإماراتي في عام 2017، كمؤسسة ذات نفع عام معترف بها من قبل وزارة تنمية المجتمع، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي عام 2019، وبعد استضافت العاصمة أبو ظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، حصلت حركة الأولمبياد الخاص في الإمارات على دفعة كبيرة بعد تسجيل بعثة الإمارات الكثير من الإنجازات التاريخية، كما حظيت المشاركات بأكبر عدد من اللاعبين في تاريخ الحدث منذ تأسيس الأولمبياد قبل نحو 50 عاماً، حيث تنافس فيها نحو 7000 رياضي من 200 دولة.

وحصل لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي، في ألعاب مالطا 2022، على 16 ميدالية في منافسات الدورة التي نظمها الأولمبياد الخاص الدولي، وذلك بواقع 6 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، وبرونزيتان.

وعقب الأولمبياد العالمي في أبوظبي كان النجاح هو أساس مسيرة عمل الأولمبياد الخاص الإماراتي لتنطلق منه نجاحات أخرى واعدة، أبرزها في الألعاب العالمية التي أقيمت في برلين عام 2023، عندما حقق أفضل إنجاز عربي بحصد 73 ميدالية ملونة تنوعت ما بين 18 ذهبية، و22 فضية، و33 برونزية.

وحققت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة القوة البدنية 20 ميدالية ملونة بواقع 15 ذهبية و5 فضيات في بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية 2023، التي أقيمت في مدينة جوهور باهرو في ماليزيا.

وتوج لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي بـ15 ميدالية ملونة في ألعاب مالطا الوطنية عام 2024، بعد مشاركة تنافس فيها 20 لاعبا ولاعبة من أندية أصحاب الهمم بالدولة، في 5 رياضات.

وأحرز لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي 22 ميدالية ملونة.. 12 ذهبية و10 فضيات، وذلك خلال بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لألعاب القوى، التي أقيمت في فبراير2024 في عمان.

وفي مايو الماضي أقيمت النسخة الأولى للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص التي عقدت من خلال فعاليتين الأولى للمدارس الموحدة بمشاركة 400 لاعب، والثانية بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة.

وانتزع أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي 16 ميدالية ملونة في ألعاب تورينو بإيطاليا محققين أفضل إنجاز عربي وشرق أوسطي في الحدث العالمي الكبير الذي شاركت فيه الإمارات ببعثة تضم 11 لاعبا ولاعبة.

وقال سعادة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "شهدنا منذ ألعاب أبوظبي 2019، حقبة جديدة من التمكين والتميز لأصحاب الهمم في مجال الرياضة. وحرصنا على الاستثمار في إستراتيجية دعم ذوي التحديات الذهنية والنمائية التي تتبناها القيادة الرشيدة، وتمكنا من تحقيق تطور ملحوظ في تأهيل وتمكين أولادنا وبناتنا من اللاعبين في الأولمبياد الخاص الإماراتي".

وأشار الهاشمي، إلى أن الأولمبياد الخاص الإماراتي يعمل على 3 مستويات رئيسية لدمج أصحاب الهمم هي: محور الرياضة، ومحور التعليم ضمن برنامج "مدارس الأبطال الموحدة"، ومحور الصحة، لافتا إلى تطور هذه المستويات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الستة الماضية.

من جانبه قال المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن كل ما تحقق من إنجازات للأولمبياد الخاص الإماراتي يعد إرثا حقيقيا من عام 2019 بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال استضافة العاصمة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وأشار إلى أن النجاح لم ينعكس على التنظيم فقط، بل على المستويات كافة ومن أبرزها اللاعبين وتطور مستواهم الفني والبدني وهو ما انعكس على النتائج التي تحققت لاحقا في جميع المشاركات ومنها ألعاب برلين وغيرها، ليكتبوا تاريخا جديدا من النجاح والتميز.

بدورها عبرت عايدة علي سعيد، مدربة المنتخب الوطني للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، عن تفاؤلها بمستقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب والرياضات المختلفة، وعلى الأصعدة كافة محلياً وخليجياً وقارياً وعالمياً، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.