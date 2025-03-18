«الآسيوي»: «أبوظبي الرياضي» منافس قوي في دوري الأبطال للسيدات

كوالالمبور - البيان

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن نادي أبوظبي الرياضي للسيدات قدم أوراق اعتماده كمنافس قوي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي ستنطلق مبارياته بنظام التجمع يوم السبت المقبل في فيتنام.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، على موقعه الرسمي، أن نادي أبوظبي الرياضي الذي تأسس عام 2012 يمتلك هذا الموسم سجلاً رائعاً في عدد مرات الفوز بالدوري الإماراتي المحلي، وكذلك في طريق تأهله من دوري المجموعات ودور الـ 16 في دوري الأبطال القاري.

وقال الاتحاد: «إن النادي هو أول فريق نسائي محترف في الإمارات، ويسعى للفوز بلقب الدوري الإماراتي للمرة الحادية عشرة في مسيرته، مع سجل مثالي من 10 مباريات فوز بالدوري في موسم 2024/25 وعدم تلقي أي أهداف، ولهذا يبدو أنه على استعداد للحفاظ على سجله في المنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال، وسيلتقي في دور الثمانية مع فريق هوتشي منه سيتي، ولكليهما الفرصة في تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي».

وتقام مباريات ربع النهائي من مباراة واحدة، وتشارك فيه 4 أندية لأول مرة هي نادي أبوظبي الرياضي، ونادي هو تشي منه، ونادي ملبورن سيتي، ونادي ووهان جيانجدا للسيدات.

ومع ظهورين لكل منهما في بطولة آسيا للأندية للسيدات، يمتلك فريق هيونداي ستيل ريد أنجلز للسيدات من جمهورية كوريا، وفريق بام خاتون من إيران أكبر خبرة قارية بين الفرق الثمانية، وسيتنافسان وجهاً لوجه في المباراة الأولى من هذا الدور.