الإمارات تعتزم الانضمام إلى"هيئة الملاكمة العالمية"

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة أنه سيتقدم رسمياً بطلب للانضمام إلى "هيئة الملاكمة العالمية"، بعد حصوله على موافقة اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة.

جاء القرار على خلفية توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم ، بإدراج رياضة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028 على أن يتم التصديق على هذا القرار من قبل الجمعية العمومية المقرر عقدها في اليونان هذا الأسبوع، والتي ستشهد أيضاً انتخاب رئيس جديد للجنة.

ويأتي ذلك بعد الاعتراف المؤقت في فبراير الماضي، بـ "هيئة الملاكمة العالمية" (World Boxing) التي ستتولى تنظيم المنافسات بدلاً من الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، الذي حُظر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2019.

وكشف حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الاتحاد كان من أوائل الاتحادات العربية والآسيوية التي دعمت الكيان الدولي الجديد، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية في الدولة، ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة.

وقال : “حصلنا على الموافقات الرسمية، وسيتم إرسال طلب الانضمام قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً للحصول على عضوية هيئة الملاكمة العالمية”.

تأسست هيئة الملاكمة العالمية عام 2023، وتضم تحت لوائها 78 اتحاداً محلياً حول العالم.

كانت منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 قد أقيمت تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية بعد سحب الاعتراف من الاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2023، بسبب عدم قدرته على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجالي الحوكمة والمالية.

وأضاف الحمادي أن اتحاد الملاكمة يسعى دائماً إلى تعزيز حضور اسم الإمارات في مختلف المنظمات الرياضية الدولية، والمشاركة في المحافل الدولية كافة بما في ذلك دورات الألعاب الأولمبية، وفقاً للتصنيفات والمعايير المطلوبة، لتحقيق طموح أي رياضي في تشريف بلاده.