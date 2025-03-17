مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كوالالمبور - وام

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة بمقره في كوالالمبور، لفرق منطقتي الشرق والغرب المتأهلة إلى هذا الدور. وأسفرت القرعة عن 4 مواجهات تجمع بين يوكوهاما مارينوس الياباني مع النصر السعودي، والأهلي السعودي مع بوريرام يونايتد التايلاندي، والهلال السعودي مع جوانجو الكوري الجنوبي، وكازازاكي فرونتال الياباني مع السد القطري.

وفي الدور نصف النهائي يلتقي في المباراة الأولى الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس مع النصر السعودي، مع الفائز من مباراة كازازكي فرونتال والسد.

وفي المباراة الثانية يلتقي الفائز من مباراة الهلال مع جوانجور، مع الفائز من مباراة الأهلي مع بوريرام يونايتد.

وستقام منافسات الأدوار الإقصائية من الدور ربع النهائي إلى النهائي بنظام التجمع خلال الفترة بين 25 أبريل و3 مايو القادمين في جدة، بالمملكة العربية السعودية.