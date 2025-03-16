منصور بن محمد يشهد جانباً من منافسات النسخة الثانية عشرة لدورة ند الشبا الرياضية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن دورة ند الشبا الرياضية التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حققت تطوراً ونجاحاً كبيرين على مستوى الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية في دولة الإمارات على مدار 12 نسخة حافلة بالمنافسات الرياضية في مختلف الرياضات وبمشاركة نجوم الرياضة العالميين المحترفين وكذلك الهواة من مختلف الفئات.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنجاح الكبير لدورة ند الشبا الرياضية والمستوى المتميز لمنافسات الدورة بما يعزز من مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية في دبي والحدث الرياضي الأكبر والأهم خلال الشهر الكريم، مؤكداً سموه أن تنظيم دبي لهذه البطولات يعكس مكانة الإمارة كوجهة رياضية رائدة ويساهم في نمو وتطور القطاع الرياضي في الإمارة وتطوير المواهب الرياضية، وتحفيز الشباب على تبني نمط حياة رياضي وصحي.

جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم جانباً من منافسات الدورة في نسختها الثانية عشرة ومباريات في بطولة البادل وبطولة الكرة الطائرة في مجمع ند الشبا الرياضي، وكذلك سباق اليوم الثاني للدراجات الهوائية الذي أقيم في شوارع ميدان، يرافقه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وسعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الثاني لرئيس اتحاد الامارات للبادل وعضو مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي إن دورة ند الشبا الرياضية قدمت رياضات جديدة رائعة كما شهدت تنظيم منافسات عالمية المستوى واستقطاب منتخبات وفرق ونجوم الرياضة العالمية في مختلف الرياضات مما ساهم في الارتقاء بمستوى أداء رياضيينا من خلال احتكاكهم وتنافسهم مع نخبة الرياضيين العالميين، كما ساهمت في نشر ممارسة هذه الرياضات في مجتمعنا وتعزيز مشاركة مختلف أفراد المجتمع في المنافسات الرياضية المختلفة وهو الأمر الذي رفع عدد المشاركين في الدورة عاما بعد عام حتى وصل الى أكثر من 8000 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات، كما وفرت الدورة أيضًا الأجواء الجميلة للجماهير والعائلات للحضور والاستمتاع بأفضل المنافسات الرياضية، ونحن حريصون على استمرار تنظيم الدورة ودعم مساهمتها الرياضية والمجتمعية تعزيزاً لمكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم.

والتقى سموه عدداً من الرياضيين المشاركين ومن بينهم أصحاب الهمم المشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وأشاد سموه بمثابرتهم وعشقهم للرياضة وحرصهم على التنافس في هذه الدورة، مؤكداً أن دورة ند الشبا منذ انطلاقتها تقدم كل الدعم والرعاية لأصحاب الهمم وتحرص على تنظيم مسابقات خاصة بهم وكذلك حضورهم المنافسات الرياضية المتنوعة.

وتشهد بطولة البادل مشاركات فرق دولية إلى جانب منتخبنا الوطني، وكذلك بطولة الاتحاد الدولي للناشئين وغيرها من المنافسات المستمرة على مدار 20 يوماً، فيما تضم منافسات الكرة الطائرة فرق أندية دولية، تتنافس مع أنديتنا المحلية، حيث يضم فريق فهود زعبيل لاعبي نادي شاختيور سوليغورسك، بطل بيلاروسيا، بينما يتألف فريق الهلال من لاعبي فريق جروتازولينا الإيطالي.

ويضم فريق العميد لاعبي فريق بادوفا الإيطالي، في حين يضم فريق تداوي 1 لاعبي فريق دينامو الروسي، وفريق تداوي 2 لاعبي فريق نوفا الروسي.