ختام ناجح للنسخة الثانية للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، اختتمت بنجاح كبير مساء السبت، منافسات النسخة الثانية للبطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية بنادي أبوظبي للفروسية.

وكانت البطولة قد انطلقت "الجمعة" بمنافسات الفلوات، بحضور الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وجاءت منافسات البطولة التي نظمتها على مدى يومين جمعية الإمارات للخيول العربية، قوية ومثيرة، واشتملت على 9 فئات مختلفة، بمشاركة 171 خيلا تعود لنحو 109 ملاك، فيما بلغت الجوائز المالية للبطولة 900 ألف درهم، توزع بواقع 10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر خلال الأشواط التأهيلية.

وافتتح المهر "ولد ايلافا ام اس اي" لمربط النور، فعاليات اليوم الثاني بإحراز المركز الأول في القسم "أ" للافلاء، وتصدر "مشتاق بابل" لمربط بابل، القسم "ب"، وذهبت صدارة القسم "ج" إلى "تورنادو الساد" لعادل المرزوقي، وأحرز "أ ل أ غياث" لمحمد بطي العبدولي، المركز الأول في القسم الأخير "د".

وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة "الجمعة" التي خصصت للفلوات، تنافساً قوياً، وتصدرت "غياهب اف بي كي" لحمود خليف الهاجري، القسم "أ"، وحلت "إس إتش فجيرة" لسهيل سالم في المركز الأول في القسم "ب"، ونالت "اسطورا بي إتش إم" لمربط بن هميلة صدارة القسم "ج"، وذهبت صدارة القسم "د" إلى "بنت مارتينا" لمربط النور، فيما اختتمت المنافسة "زاهية الخليج" لمربط الخليج بتصدرها للقسم "ه".

وتهدف الجمعية من إقامة هذه البطولة إلى دعم الملاك والمربين عبر توجيه المزيد من الاهتمام بالخيول الناشئة التي تشكل مستقبل هذا النشاط وتسهم في تطوير الإنتاج المحلي لدولة الإمارات الذي يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي.

من ناحية أخرى تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، بالنادي الرياضي والثقافي بمنطقة الظفرة مساء "الأحد" البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية والتي خصصت لمربي وملاك الظفرة.

وتشتمل البطولة على 4 فئات، بمشاركة 52 خيلا تعود لنحو 22 مالكاً، وتم رصد جوائز مالية قيمة للبطولة تبلغ 400 ألف درهم، توزع بواقع 10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر خلال الأشواط التأهيلية.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة التاسعة من مساء "الأحد" بفئة الفلوات، بقسمين "أ،ب" ثم بعد ذلك أشواط الأفلاء المكونة من قسمين أيضا "أ، ب".

وتأتي البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية في الظفرة بعد التطور الكبير الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية بمنطقة الظفرة، وفي إطار جهود جمعية الإمارات في دعم الملاك والمربين بالمنطقة.