40 لاعباً في بطولة نادي الثقة الرمضانية

الشارقة - البيان

نظم نادي الثقة بطولته الرمضانية أول من أمس، بمشاركة (40) لاعباً من مختلف الفئات العمرية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبين.

وشهدت البطولة، التي جرت في ملاعب النادي، منافسات قوية ومثيرة أظهرت مهارات اللاعبين وقدراتهم التنافسية، حيث تنافست الفرق في أجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية العالية.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية هذه الفعاليات في تعزيز القيم الرياضية وتقوية العلاقات بين اللاعبين وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن النادي يحرص دائماً على تنظيم أنشطة رياضية ومجتمعية في شهر رمضان المبارك لتعزيز التواصل المجتمعي.

من ناحيته أكد محمد عبدالله القايد عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي أن توجهات مجلس إدارة النادي وسياسته تعمل من أجل تنظيم وتفعيل المزيد من الألعاب المستحدثة في برامج وأنشطة النادي، كما أكد أن دعم الأسر لبرامجنا خطوة مهمة، حيث يعد تواجد الأسر في هذه البطولات الرمضانية دفعة تحفيزية وعاملاً نفسياً مهماً لهم.

وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى التنظيم والمشاركة في البطولة، معربين عن شكرهم لإدارة النادي على جهودها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للاعبين واللاعبات لممارسة الرياضات.