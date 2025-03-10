«الشارقة للدفاع عن النفس» يؤكد تعزيز استدامة الرياضة والأسرة

الشارقة - البيان

بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الأسس الكفيلة التي تسهم في الارتقاء بمسيرته الرياضية والتي تساعده على الاستمرار بتحقيق الإنجازات على الصعد الرياضية والثقافية والمجتمعية كافة، وذلك خلال تنظيمه المجلس الرمضاني السادس وملتقى أولياء الأمور الثامن والذي أقيم بعنوان «انتم شركاؤنا في النجاح» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالشراكة مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتورة شيخة علي النقبي رئيس لجنة التربية في المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه عبيد العسم السويدي، وعلي عبيد الحمودي عضو مجلس إدارة النادي، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعدد من القيادات المجتمعية والرياضية.

وأسفر الملتقى عن توصيات محورية أبرزها العمل على تعزيز أطر العمل بالاستدامة الرياضية واستدامة الأسرة وتعزيز التواصل معها لأهميتها في مواصلة التميز الرياضي إضافة إلى استثمار الخبرات الرياضية والبيئة النموذجية التي يتمتع بها النادي لتطوير إنجازاته، والتي تبلغ أكثر من 6000 ميدالية وكأس خلال السنوات العشر الماضية. وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بعدد من التوجيهات المهمة لمنتسبي النادي والتي تساعدهم على مواصلة الرقي بالنادي نحو الأفضل، مؤكداً أن جهود النادي بتعزيز الاستدامة المجتمعية أسست لقاعدة رياضية قوية تمهد لمستقبل مبهر للاعبي النادي، مشيراً إلى أن النتائج المميزة للاعبي وفرق النادي في جميع رياضاته قادته إلى أن يكون على مستوى مميز محلياً ودولياً، مشدداً على أن النجاح ينطلق من الأسرة والتي تعتبر محور استدامة تحقيق النجاح.

بدوره أكد أحمد الجروان أن النادي يسير وفقاً لخطط معدة ومعتمدة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، والخطة الاستراتيجية للنادي مبنية على الاستدامة واستشراف المستقبل والتعاون المشترك مع أسر اللاعبين وبجهود مميزة لأعضاء مجلس إدارة النادي والإدارات التنفيذية والرياضية والإعلامية، مشيراً إلى أن النادي يتمتع بنسبة استقطاب عالية للاعبين المواطنين تبلغ نحو 75% من مجموع 1200 لاعب مما يعكس البيئة النموذجية التي يتمتع بها. وثمنت المهندسة هنادي خليفة الكابوري شراكة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأسرة النادي في المجلس الرمضاني وملتقى أولياء الأمور، وأكدت أن التوصيات التي خرج بها تعزز جهوده المبذولة نحو مستقبل مستدام لنجاحات النادي. وعلى الجانب الآخر سلط عدد من أولياء الأمور الضوء على مسيرة أبنائهم والتحديات التي تواجههم، وثمنوا الجهود التي يبذلها النادي لمواصلة التميز في كل الجوانب. وفي ختام المجلس والملتقى كرم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وأحمد سعيد الجروان نخبة من موظفي النادي المميزين تثميناً لعطائهم المستدام في تميز النادي.