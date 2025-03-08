4300 عداء يخطفون الأنظار في سباق الجري بدورة ند الشبا الليلة

دبي ــ عدنان الغربي

يخطف سباق الجري في مضمار ميدان، الأنظار بدورة ند الشبا الرياضية الليلة، بمشاركة أكثر من 4300 عداء وعداءة من مختلف الأعمار والجنسيات المقيمة في الدولة، حيث يقام السباق في عدة فئات تضم الهواة والمحترفين والناشئين والشباب وكبار المواطنين، ويمتد على مسافات 4 و5 و10 كيلومترات.

ويشمل سباق 10 كيلومترات فئة المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة للرجال والسيدات ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربين اللياقة البدنية وألعاب القوى.

ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة، وسيتم التحكيم في سباق الجري حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى. ويشهد سباق الجري سنوياً أجواء تنافسية عالية خاصة في الفئة المفتوحة للرجال والسيدات بين العدائيين الكينيين والأثيوبيين والمغاربة.

على جانب آخر، يلتقي منتخبنا الوطني للبادل مع نظيره الهولندي في نهائي بطولة ند الشبا لفرق البادل، وجاء تأهل منتخبنا بعد فوزه على فريق الكويت في منافسات نصف النهائي بنتيجة «2 – 1»، وجاء تأهل منتخب هولندا بعد فوزه على نظيره الإيراني بنتيجة «2 – 0».

كما اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة ند الشبا للجوجيتسو التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية بدبي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتميّزت المنافسات بأجواء حماسية في ظل حضور جماهيري كبير وتشجيع متواصل للاعبين الذين قدّموا أداءً احترافياً وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وعادل البناي، عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية.

وفي ختام منافسات فئة الكبار حلّق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، فيما حل لاعبو نادي العين للجوجيتسو في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي بني ياس للجوجيتسو.

وتتواصل منافسات بطولات دورة ند الشبا الرياضية، حيث تنطلق الليلة منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تستمر على مدار يومين، وتنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة غداً الأحد وتستمر حتى 19 مارس، وتقام بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» يومي 10 و11 الجاري، وتنطلق بطولة شد الحبل 11 الجاري وتستمر حتى 18 منه، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي 15 و16 الجاري، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة 12 منه وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته.