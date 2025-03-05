تشيلسي يستأنف حملته بدوري المؤتمر الأوروبي بمواجهة كوبنهاجن

يستأنف فريق تشيلسي الإنجليزي حملته التي يسعى من خلالها للتتويج بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس، عندما يحل ضيفا ثقيلا في ملعب "باركن ستايدون" على فريق كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

ووصل فريق كوبنهاجن لدور الـ16 بعدما تغلب على فريق هايدنهايم الألماني 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الملحق المؤهل لدور الـ16، وذلك بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الثامن عشر، برصيد ثماني نقاط.

كان كوبنهاجن خسر مباراة الذهاب 1 / 2 أمام هايدنهايم يوم 13 فبراير/شباط ولكنه تأهل بعد الفوز في مباراة الإياب 3 / 1 بعد خوض وقت إضافي يوم 20فبراير/شباط الماضي.

ويتواجد فريق كوبنهاجن على قمة الدوري الدنماركي برصيد 40 نقطة وتأهل للعب في الأدوار الإقصائية من المسابقة، ويأمل الفريق أن ينهي الدوري في مركز أفضل من الثالث الذي حققه في موسم 2023 / 2024.

والتقى فريق كوبنهاجن مرتين مع تشيلسي على مدار التاريخ، وكان الفريق الإنجليزي هو من فاز بنتيجة 2 / صفر على مدار مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لعام 2011.

وسيدخل كوبنهاجن مباراة الغد بثقة كبيرة لاسيما وأن الفريق حقق ثلاث انتصارات وتعادل وحيد في آخر أربع مباريات، وخسر مباراتين فقط في آخر سبع مباريات أوروبية، وفاز في ثلاث.

ويعد سجل كوبنهاجن على ملعب باركن ستاديون مذهلا نظرا لأن الفريق خسر في مباراة واحدة فقط من آخر تسع مباريات خاضها على ملعبه، وحقق الفوز في ست من تلك المواجهات.

في المقابل، تصدر تشيلسي ترتيب مرحلة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بحصده 18 نقطة من ست مباريات، كما كان الفريق الأكثر تسجيلا في مرحلة الدوري بعدما سجل 26 هدفا.

ويسعى فريق تشيلسي لأن يكون أول فريق يفوز بالبطولات الأوروبية الثلاثة للأندية حيث سبق له الفوز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وسجل فريق تشيلسي، بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، أربعة أهداف أو أكثر في أربع مباريات من الست التي خاضها الفريق في مرحلة الدوري، كما أنه حافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط من الست.

ومازال تشيلسي ينافس على احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يتواجد في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، مع العلم أن ست نقاط فقط تفصل بين نوتينجهام فورست، صاحب المركز الثالث، وأستون فيلا، صاحب المركز العاشر.

وتغلب تشيلسي على ساوثهامبتون برباعية في آخر مباراة للفريق يوم 25 فبراير/شباط، وكانت هذه المباراة هي أول مباراة يخرج فيها تشيلسي بشباك نظيفة بعد ثماني مباريات.

ويمر تشيلسي بفترة عصيبة، حيث تلقى ثلاث هزائم في آخر 4 مباريات بكافة المسابقات، كما أن الفريق لم يحقق سوى أربع انتصارات فقط من آخر 13 مباراة.

ولم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر سبع مباريات خارج أرضه، حيث خسر في خمس وتعادل في مباراتين.

وفي بقية مباريات دور الـ16 يلتقي فيورنتينا مع مضيفه باناثينايكوس اليوناني وريال بيتس الإسباني مع ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي، ومولده النرويجي مع ليجيا وارسو البولندي.

كما يلتقي جاجيلونيا بياليستوك البولندي مع سيركل بروج البلجيكي، وسيلجي السلوفيني مع لوجانو السويسري، وبافوس القبرصي مع يوروجوردين السويدي، وبوراك بانيا لوكا البوسني مع رابيد فينا النمساوي.