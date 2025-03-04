دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» بطل «فون دروم كلاسيك»

باريس - وام

فاز خوان أيوسو دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، أمس، بسباق «فون دروم كلاسيك 2025»، الذي أقيم في فرنسا، وذلك بعد هجوم فردي حاسم على مدار 40 كم. وكان أيوسو قد أحرز المركز الثاني في السباق نفسه بنسخة العام الماضي، لينجح خلال النسخة الحالية في التتويج باللقب، ويضيف ثاني ألقابه خلال فترة قليلة بعد التتويج بسباق فون أرديش كلاسيك في 2024.

وأعرب أيوسو، عقب الفوز، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، مشيراً إلى أن الفريق كان لديه خطة واضحة منذ البداية للهجوم في اللحظة المتفق عليها، وكانت انطلاقة زميله إيزاك جزءاً من الخطة، وقد نفذها بنجاح.