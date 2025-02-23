«توالا» بطل سباق الخيول المهجنة الأصيلة في مضمار أبوظبي

دبي - أحمد عيسى

أحرز الجواد «توالا» العائد إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس من سباق الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر بمشاركة 11 خيلاً في الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في مضماره العشبي أول من أمس، وشهد فوز خيول ياس للسباقات بثنائية الحفل الذي تألف من 7 أشواط قوية تابعها جمهور غفير، وجاء فوز «توالا» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون بزمن قدره 1:10:33 دقيقة بعد أداء رائع ومنافسة قوية بين الفرسان.

ومع انطلاق الحفل فازت الفرس «مرمر الوثبة» بقيادة الفارس العُماني حامد البوسعيدي لخيول ياس للسباقات بلقب الشوط الأول لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات بزمن قدره 2:29:10 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات والمدرب ماجد الجهوري عبر المهر «زهير» بقيادة جيم كرولي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر وشهد مشاركة 13 من الخيول المبتدئة الأصيلة، وحقق البطل الفوز بزمن 1:45:45 دقيقة.

وخطفت المهرة «سما العز» لابن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسن جائزة الشوط الثاني من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، وسجل البطل 1:30:9 دقيقة.

وتُوج «كريست دو فاوست» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة الفارس العُماني قيس البوسعيدي بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، بزمن قدره 1:46:74 دقيقة.

وحصل «العريق» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبو بكر داود، وقيادة ساندرو بايفا على جائزة الشوط الخامس لمسافة 1200 متر على بمشاركة 12 خيلاً في سباق «تكافؤ» وسجل البطل 1:18:46 دقيقة.

وفاز «ايروبتيف» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بالشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر والذي شهد مشاركة 14 من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، وحقق الفائز زمناً قدره 1:36:70 دقيقة.