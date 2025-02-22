اعتماد حكام مباريات الجولة الأولى لكأس الخليج لقدامى اللاعبين بالكويت

اعتمدت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج للقدامى لكرة القدم، الأطقم التحكيمية لمباريات الجولة الافتتاحية التي تنطلق اليوم في الكويت.

ويتألف الطاقم التحكيمي للمباراة الأولى، بين منتخبي العراق واليمن من حكم الساحة سعود العذبه، وعبدالعزيز عيدان "مساعد أول"، وعمر الشطي" مساعد ثانٍ"، ومحمود الغطريفي، حكما رابعاً.

وأسندت إدارة المباراة الثانية، بين المنتخبين السعودي ونظيره البحريني إلى حكم الساحة على محمود، ومشاري الفوزان" مساعد أول"، ومساعد الشمري" مساعد ثانٍ"، ومحمد عمر حكماً رابعاً.

ويقود المباراة الثالثة بين منتخبي الكويت ونظيره العماني، الحكم أحمد قايد، وسالم الشطي" مساعد أول"، وموسى الخياط" مساعد ثانٍ"، وناصر الحمدان، حكماً رابعاً، بينما يدير مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري، التي تقام في ختام اليوم الأول من الدور التمهيدي الحكم نجم عبود، بمعاونة الحكمين سيد علي محمود" مساعد أول"، وظافر العجمي" مساعد ثانٍ"، وناصر الحمدان، حكماً رابعاً.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التنسيقي، آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين التحكيمية الخاصة بالبطولة، ومراجعة اللوائح المنظمة لضمان سير المباريات بسلاسة، ووفق أعلى معايير النزاهة والعدالة.