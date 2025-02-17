رقم قياسي جديد لـ دبي الجنوب في حركة الطيران الخاص 2024

مطار آل مكتوم يحتفظ بأكثر المطارات ازدحاماً بحركة الطيران الخاص في الشرق الأوسط

دبي - البيان

واصل مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب تسجيل نمو كبير في حركة الطيران الخاص عام 2024 ليصل عدد الرحلات إلى 17891 رحلة، بزيادة 7% مقارنة بعام 2023، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص في دبي، وشهد شهر ديسمبر 2024 تسجيل 2600 رحلة بزيادة 51% على أساس سنوي.

ويُعزى النمو إلى المكانة العالمية التي تحظى بها دبي باعتبارها مركزاً رئيساً للمعارض والفعاليات والأنشطة التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى دورها البارز في قطاع السياحة، إذ استقبلت الإمارة 18.72 مليون زائر دولي خلال عام 2024، ما يدعم جاذبيتها المتزايدة.

منشآت حديثة

وقال طارق بن غليطة، مدير إدارة الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران: «هذا الإنجاز يعكس مكانة مطار آل مكتوم الدولي كأكثر المطارات ازدحاماً بحركة الطيران الخاص في الشرق الأوسط. يسعدنا أن نشهد هذا النمو السنوي المستدام في حركة الطيران، والذي ينسجم مع الإنجازات المحققة عام 2024، حيث وقعنا العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الطيران لتوسيع حضورها في المنطقة، كما افتتحنا منشآت حديثة عدة، لنواصل بذلك التزامنا بدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي عاصمة عالمية للطيران».

والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، إذ يعد منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب التي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.