73 سباحاً يتنافسون في «كأس الإمارات للمياه المفتوحة» بدبي

محمد المري: نرحب بالمشاركين وندعو الجمهور لمتابعة الحدث

دبي - البيان

يشهد شاطئ جميرا المفتوح بالقرب من منتجع بولغاري، صباح اليوم، تظاهرة رياضية كبيرة مع انطلاق منافسات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي، التي يستضيفها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بالتعاون مع الجهة المنظمة اتحاد الإمارات للسباحة.

وتجمع المنافسات التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للسباحة 73 سباحاً من نخبة السباحين من أبناء الدولة، الذين يمثلون أندية الوصل الثقافي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي الفجيرة الرياضي، ودبا الفجيرة الرياضي الثقافي، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ونادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، ونادي عجمان الثقافي الرياضي.

وتشمل فعاليات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي 2025 ثلاث فئات تنافسية؛ الأولى للمرحلة العمرية ناشئين 14 و15 سنة لمسافة 3 كلم، والمرحلة العمرية شباب 16 و17 سنة لمسافة 4 كلم، ومنافسات بطولة العمومي لمسافة تصل إلى 5 كلم، حيث سيبدأ البرنامج الزمني الرسمي عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالترقيم استعداداً لبدء التنافس بداية من العاشرة صباحاً على مسار السباق الذي يمتد لمسافة 1000 متر أمام رواد شاطئ جميرا المفتوح.

مبادرات

وقال محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «تأتي استضافة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للحدث ضمن مبادرات النادي في «عام المجتمع 2025»، وفي إطار الجهود المتواصلة من قبل النادي لفتح قنوات التعاون وخلق شراكات جديدة مع الاتحادات الوطنية من أجل إثراء النشاط في الرياضات البحرية بمختلف أنواعها».

ووجّه محمد سيف المري الشكر الجزيل إلى اتحاد السباحة ولجنة تسيير أمور الاتحاد برئاسة عبدالله محمد سالم الوهيبي، وكذلك فريق عمل الاتحاد، ولجنة الحكام المشرفة على البطولة، التي ضمت 22 عضواً بقيادة حكمنا فيصل عبدالقادر المرزوقي، وطاقم العمل، كما تقدم بالشكر إلى شركاء النادي في إنجاح التظاهرة، ومن بينها بلدية دبي، ومركز شرطة الموانئ، الذين يسهمون دائماً في إنجاح كل فعاليات النادي.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حرص منذ تأسيسه على تنظيم العديد من البطولات والسباقات في رياضة المياه المفتوحة على مختلف المستويات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، من بينها أول ماراثون عالمي يقام بالدولة عام 2001، الجولة الأولى من بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة، والبطولة العربية في العام نفسه، كما احتضن بطولة دبي الدولية الخامسة للألعاب المائية (دبي 2015)، فضلاً عن المشاركة في إنجاح العديد من الفعاليات، من بينها بطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة عام 2022.