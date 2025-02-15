4 مرشحين للفوز بلقب النسخة السابعة لطواف الإمارات للدراجات

أبوظبي - البيان

تشهد النسخة السابعة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، منافسة قوية بين نخبة من أبرز الدراجين على مستوى العالم على ضوء الأرقام والإحصاءات والإنجازات السابقة، يتصدرهم 4 دراجين ممن حققوا اللقب من قبل أو اعتلوا منصات التتويج، وهم: دراج فريق الإمارات إكس آر جي، السلوفيني تادي بوجاتشار، والبلجيكي لينارت فان إيتفيلت دراج فريق لوتو «حامل اللقب»، والبلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك بطل أوروبا، والهولندي أولاف كوي دراج فريق فيزما ليز بايك.

وعلى مدار نسخ الطواف الـ6 الماضية تم تتويج 5 أبطال باللقب، من بينهم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات الذي توج باللقب مرتين متتاليتين.

وشهدت النسخة الأولى عام 2019 تتويج السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جمبو فيزما سابقاً، وحالياً ضمن صفوف فريق ريد بول الألماني، في حين توج بلقب النسخة الثانية عام 2020 البريطاني آدم بيتس دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، وبالنسختين الثالثة والرابعة 2021-2022، توج باللقب السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، في حين توج بالنسخة الخامسة 2023 البلجيكي ريمكو أفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب، الذي يغيب بسبب الإصابة، وفي النسخة الماضية 2024 توج باللقب مواطنه لينارت فان إيتفليت دراج فريق لوتو.

عودة

ويعود تادي بوجاتشار للمنافسة على اللقب بعد غياب منذ آخر نسخة توج فيها باللقب عام 2022، مدعماً بما حققه الموسم الماضي، حيث توج بطلاً للعالم مع فريق الإمارات إكس آر جي، وفاز بلقب أفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي.

أما البلجيكي لينارت فان حامل اللقب فيدخل المنافسة بقوة للحفاظ على اللقب، إذ كان آخر انتصار حققه في عام 2024 هو الفوز بصدارة التصنيف العام في جولة الصين.

وبالنسبة للهولندي أولاف كوي دراج فريق فيزما، فهو يدخل المنافسة وهو عائد من تتويج بلقب المرحلة الرابعة من طواف سلطنة عمان الذي اختتم أخيراً، وسبق لكوي التتويج بلقب المرحلة الخامسة من النسخة الماضية لطواف الإمارات، ليعتلي منصة الأوائل لأول مرة في ثالث مشاركة له بالطواف، وقد حل رابعاً في الترتيب بالنسخة الماضية أيضاً.

أما البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك الذي حقق رقماً قياسياً في النسخة الماضية من الطواف، فيعد أبرز المنافسين على اللقب، وقد استطاع أن يحقق رقمه القياسي الفريد بالفوز بثلاث مراحل في نسخة واحدة، إذ فاز بلقب المراحل الأولى والرابعة، والسادسة، ويستعد حالياً للمنافسة على لقب نسخة 2025، بعد تألقه في طوافي سلطنة عمان، والعلا بالمملكة العربية السعودية.