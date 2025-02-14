أديداس وفريق فورميلا 1 MERCEDES-AMG PETRONAS يطلقان أول تشكيلة للمشجعين والرياضيين

•صُمّمت لجميع أعضاء الفريق، حيث تُجهز هذه التشكيلة كل عنصر من سائقين ومهندسين وميكانيكيين وزملاء داعمين بألبسة رياضية مُصممة لتلائم دورهم الفريد

•احتفالاً بالدور المحوري الذي يلعبه المشجعون في دفع الفريق نحو الأمام، تتضمن التشكيلة ملابس مخصصة للفرق والمشجعين للمساعدة على تقديم أقصى درجات الدعم بجانب الملعب

•ملابس الفريق والمشجعين متوفرة ابتداءً من اليوم على adidas.com/motorsport و shop.mercedesamgf1.com ولدى بعض المتاجر المختارة من أديداس حول العالم

تكشف أديداس اليوم مع فريق فورميلا 1 Mercedes-AMG Petronas عن أول تشكيلة تعاونية بين الإثنين، احتفالاً ببداية مرحلة جديدة مشوقة في عالم رياضة المحركات. تتمحور التشكيلة الأولى للرياضيين والمشجعين التي ولدت من عالم الرياضة وصممت للثقافة حول الأداء والتميز وتوفّر لمسة جمالية جديدة على منصات التتويج.

يشهد هذا الإطلاق عن استمرار جهود أديداس منذ 75 عاما بفهم متطلبات الرياضيين، لتصبح الآن لاعباً بارزاً في عالم رياضة المحركات. تم تصميم ملابس الفريق الجديدة بعناية مع قصّات دقيقة وتقنيات أداء ووظائف لدعم كل عضو في الفريق خلال السباقات، من خلال إعادة تصور تصاميم الرياضة وأسلوب الحياة، في الوقت الذي تقوم فيه بتوحيد الفريق ومشجعيه مع قصة باللونين الأسود والأبيض ودرجات من لون فريق Mercedes-AMG Petronas F1 الأسطوري.

تمزج التشكيلة الأسلوب الجمالي اليومي مع الأداء العملي عبر الملابس والأحذية والإكسسوارات، وتتضمن قطع شاملة لأحد الفرق الرائدة في رياضة المحركات، بما في ذلك:

•ملابس السائق: الإصدار الأكثر تميزاً في التشكيلة، حيث يشمل الملابس التي يرتديها سائقي فريق Mercedes-AMG Petronas جورج راسيل وكيمي أنتونيلي في الحلبة، لتساعدهم على تقديم أداء مميز في السباقات. يتميّز هذا المنتج بنسيج خفيف الوزن مصنوع بتقنية AEROREADY ليدعم الرياضيين بالحفاظ على هدوئهم وتركيزهم خلال لحظات الضغط التي تواجههم خلال السباقات.

•الميكانيكيون: بسبب طبيعة المهام الشاقة لهذا الدور، هدفت أديداس بالتعاون مع فريق Mercedes-AMG Petronas F1 إلى ابتكار منتجات توفّر المتانة عند العمل على الآلات والمرونة عند المناورة بسرعة والقدرة على الحفاظ على انتعاش الرياضيين تحت الضغط في مجموعة من المناخات. ينعكس ذلك في تفاصيل القطع العلوية للميكانيكيلن مع قصة مُصمّمة لتوفير سهولة الحركة ونسيج خفيف الوزن وإضافة تفاصيل عاكسة للضوء على الجهتين الأمامية والخلفية.

•المهندسون: بالنسبة للدور الذي يمكن أن يُحقق الفوز أو الخسارة في اللحظات الهامة، تمزج التشكيلة تفاصيلاً من تصاميم أسلوب الحياة وتقنيات الأداء مع قصات تقليدية تتماشى مع مهندسي الفريق. إحدى القطع المميزة التي صممت للمهندسين هي قميص البولو التقني وخفيف الوزن المصنوع بمواد بمسامات تهوية ليعوض القميص الأبيض الكلاسيكي.

•ملابس المشجعين: لتقريب مجتمع مُحبّي رياضة المحركات من فريق F1 Mercedes-AMG Petronas، تم الكشف عن تشكيلات إضافية من ملابس المشجعين والسائقين، وذلك لمنح قاعدة المشجعين الشغوفين هذه عدة طرق لدعم الفريق. تمزج التشكيلة ألبسة الشوارع بثقافة رياضة المحركات، حيث تتضمّن ألبسة للأوقات الهادئة والسترات والقمصان والتيشيرتات مع مزيد من ألبسة المشجعين الخاصة المتعلقة بالسائقين والتي سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

لتصبح التشكيلة مكتملة، تُقدم أيضاً أحذية رياضية بإصدارات خاصة. تمنح تصاميم أحذية الجري الشهيرة Ultraboost 5 و Supernova راحة إضافية وأداءً مميزا داخل الحلبة في الوقت الذي تسمح فيه أحذية أديداس الأسطورية للمشجعين بدعم فريقهم من داخل الحلبة وخارجها. وكلمسة أخيرة مُميزة، تُقدم التشكيلة القبعات التقنية والقبعات اليومية لتقرب المشجعين من فرقهم أكثر من أي وقت مضى.

قالت بيانكا ماست، مديرة الإنتاج في أديداس: "هذه التشكيلة هي تتويج للعمل الجاد والتفاني من فرقنا المبدعة لتقديم تشكيلة تدعم الأداء الرياضي لجميع أفراد الفريق في كل ما يقومون به، وهي أيضاً تشكيلة يُمكن للمشجعين ارتداؤها بفخر على الشوارع وفي المدرجات. نؤمن أن الرياضة للجميع ولكل المستويات ورياضة المحركات ليست مختلفة. بالتعاون مع فريق Mercedes-AMG Petronas F1، فإن فكرة تقريب أهم رياضة محركات إلى جمهور جديد تشعل حماسنا بالفعل - ولا يسعنا الانتظار لرؤية الخطوط الثلاثة الشهيرة على الحلبة هذا الموسم."

قال جورج راسل، سائق في فريق MERCEDES-AMG PETRONAS: "من الرائع بالنسبة لنا كفريق العمل مع علامة تجارية مثل أديداس، فهي علامة تُدرك كيفية العمل على أعلى المستويات في الرياضة. معرفتهم وخبرتهم واهتمامهم بالتفاصيل أمر سيطوّرنا كفريق ونأمل أن يمنحنا ميزة ونحن نعمل جاهدين للفوز بالسباقات والبطولات، في هذا الموسم وفي المواسم القادمة."

وقال كيمي أنتونيلي، سائق في فريق MERCEDES-AMG PETRONAS: "نحن متحمسون للغاية للعمل مع فريق أديداس، وأنا شخصياً متحمس بشكل زائد لأنني أتطلّع إلى موسمي الأول في عالم الفورميلا 1، أشعر بشكل أكثر من رائع وأنا سعيد للغاية للعمل مع شريك يفهم عقليّة الرياضيين بجميع تفاصيلها. إن المرة الأولى التي ارتديت فيها الطقم الجديد مع زملائي في الفريق هي لحظة سأتذكرها إلى الأبد، وأنا متشوّق للنظر إلى المدرجات ومشاهدة مشجعين يرتدونه أيضا."

تشكيلة adidas x Mercedes-AMG Petronas F1 متوفرة للشراء عبر الإنترنت اليوم على adidas.com/motorsport و shop.mercedesamgf1.com ومجموعة مختارة من متاجر حول العالم.