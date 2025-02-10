الدوري العالمي للكاراتيه.. رؤية رياضية وطنية تجسد روح التلاحم في «عام المجتمع»

الفجيرة - البيان

أكد الدكتور عبدالله سيف البادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، الأمين العام المساعد، المنسق العام لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة 2025، ربط البطولة والمقرر لها الفترة من 20 وحتى 23 من فبراير الجاري بالمجتمع، مشيراً إلى أن هناك مفاجآت مختلفة في النسخة الثالثة، التي ستقام في مجمع زايد الرياضي قائلاً: «سوف تشهد البطولة مشاركة أكثر من 40 جهة مجتمعية، وستحمل البطولة اسم عام المجتمع، تفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل 2025 عام المجتمع».

وقال عبدالله البادي: توجهات القيادة الرشيدة تفرض علينا التفاعل السريع مع هذه الأفكار، وربطها بالفعاليات العالمية، وأصبح لدينا فرق عمل احترافية يمكنها إنجاح أي حدث رياضي، وبالتالي في النسخة الجديدة والثالثة في ضيافة إمارة الفجيرة هناك الكثير من المفاجآت التي سيراها ويلاحظها من يوجد في مجمع زايد الرياضي الذي يحظى باهتمام عالمي.

وتابع: الاهتمام الدولي بنسخة الفجيرة 2025، له مبرراته، وخاصة أنها الجولة الأولى من جولات الدوري العالمي، التي تطوف بعد ذلك أوروبا وأمريكا لتُصبح جولة الفجيرة بذلك الوحيدة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وسوف يتابعها قرابة 35 جهة إعلامية ما بين محلية، وإقليمية ودولية، ما يضع على عاتقنا أن تخرج البطولة بالشكل اللائق.

وقال البادي: النسخة الثالثة على التوالي من الدوري العالمي بالفجيرة شهادة رائعة من الاتحاد الدولي على براعة تنظيمنا للحدث الذي يرعاه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ما يمنحنا الثقة بالتنظيم وتسخر الفجيرة كل إمكاناتها والبنية التحتية وهو ما جعلها مدينة العالم للرياضات القتالية.

وأشار إلى الروح الإيجابية التي تربط فريق العمل برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث يتابع كل الأمور بمنتهى الدقة وتوزيع المهام بين أفراد اللجنة المنظمة.

وقال المنسق العام: الدوري العالمي للكاراتيه 6 جولات قارية، ستكون الانطلاقة الأولى لهذه الأجندة من الفجيرة، وتنتقل بعدها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، كل المعطيات التي تسبق «نسخة الفجيرة 2025» تمنحنا مؤشراً إيجابياً إلى أنه سيتم تحطيم الرقم القياسي الذي تم تسجيله في الموسم الماضي من الحضور الجماهيري وعدد المشاركين.

وانتقل عبدالله البادي إلى نقطة أخرى قائلاً: يتم التنسيق لعقد مؤتمر صحفي خارج عن المألوف تم تحديده في شاطئ المظلات في 14 فبراير الحالي لشرح تفاصيل البطولة كافة قبل انطلاقها بفترة وجيزة.