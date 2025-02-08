النصر يسعى لضم بديل للإيطالي غابياديني

دبي - عدنان الغربي

يسعى النصر لضم لاعب أجنبي لتعويض المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني، الذي خرج من حسابات الفريق في الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الجولة 14 من مسابقة الدوري أمام العروبة، والتي أنهت موسمه مبكراً.

وتعمل إدارة النصر على التعاقد مع اللاعب الجديد قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الاثنين المقبل، لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج بعد بلوغه المربع الذهبي، وكذلك إنهاء الموسم في مركز متقدم في دوري أدنوك للمحترفين.

ووجد النصر نفسه أمام تحدٍ ثانٍ لإيجاد البديل المناسب لغابياديني بعد أن تم التعاقد مع المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش لتعويض رحيل المغربي عادل تاعرابت الذي انتقل إلى الشارقة، وعلم «البيان» أن هناك أكثر من خيار مطروح على طاولة العميد وأن اللاعب الجديد لن يشغل مركز المهاجم مثل غابياديني بل مركز آخر وسط الملعب.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة غابياديني في العضلة الضامة، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي سيبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولذلك قررت إدارة النصر الاستفادة من فترة الانتقالات الحالية وتسجيل لاعب بديل عنه.