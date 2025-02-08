الجزيرة يهزم العروبة في مباراة الأهداف التسعة بالجولة 15

العين والبطائح لقاء تحسين المراكز.. والوحدة يبحث عن عودة الانتصارات أمام خورفكان

دبا – محمد فضل

استعاد فريق الجزيرة نغمة الفوز في دوري أدنوك للمحترفين بعد أن قلب تأخره بهدف أمام العروبة إلى فوز عريض بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت في ثاني أيام مواجهات الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، أحرز خماسية الجزيرة كل من: الفرنسي نبيل فقير «هدفين» وأحرز هدفاً كل من البرازيلي برونو اوليفيرا، والتركي رافيل تاقير، وأحمد فوزي في الدقائق «44، 54، 58، 65، 66»، فيما أحرز أهداف العروبة النيجيري فيف أوتابور، وخليفة الحمادي مدافع الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه، وويتنيس كمبو، وعلي عيد في الدقائق «33، 63، 68، 90+4»، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع في وقت تأزم فيه موقف العروبة كثيراً في قاع ترتيب الجدول بثلاث نقاط.

على جانب آخر، تستكمل بقية مباريات الجولة 15 اليوم السبت بـ 3 مباريات، في المباراة الأولى يستقبل شباب الأهلي ضيفه عجمان على ملعب إستاد راشد بدبي في الثامنة مساءً، بطموح مشترك من الفريقين بالخروج بنقاط المباراة الكاملة، إذ يهدف «الفرسان» إلى تعزيز صدارته الحالية لجدول ترتيب الدوري بـ 38 نقطة، بعد استقرار الشارقة في المركز الثاني بالخسارة مساء أول من أمس، ضمن الجولة نفسها أمام مضيفه كلباء 1-2، وتوقف رصيده عند 37 نقطة.

بينما يطمح عجمان صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، إلى العودة من دبي بالفوز الأول أمام شباب الأهلي، بعد 4 مواجهات سابقة جمعت الفريقين هذا الموسم، انتهت بفوز «الفرسان» في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، ويدخل عجمان المباراة بمعنويات جيدة بعد الفوز آخر 3 مباريات رفع بها رصيده للنقطة 19 متقدماً للمركز الثامن في جدول الترتيب، ويعول عجمان على المستوى الجيد الذي قدمه في المباريات الأخيرة، لا سيما بعد الفوز على فريقين كبيرين «العين والوحدة».

في اللقاء الثاني، يستضيف العين صاحب المركز الرابع «23 نقطة» في الخامسة والثلث مساءً بإستاد هزاع بن زايد، فريق البطائح صاحب المركز الثاني عشر «11 نقطة»، في مباراة يهتم الفريقان بتحصيل نقاطها لتحسين مركزيهما على لائحة الترتيب، فالعين يتطلع للوصول إلى المركز الثالث، بينما يسعى البطائح للتقدم خطوة إلى الأمام بحثاً عن الأمان.

وأكمل العين تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي حرص على التأكد من جهوزية اللاعبين خلال المباراة الرسمية الأولى له، وتأمل جماهير الأمة العيناوية في أن يعيد للفريق قوته ومستواه المعروف عنه خلال الفترة المقبلة. في المقابل، يسعى البطائح إلى الابتعاد عن منطقة الخطر، ومغادرة المركز 12 الذي يتواجد فيه الفريق حالياً برصيد 11 نقطة، على الرغم من صعوبة المهمة أمام العين.

في اللقاء الثالث، يبحث الوحدة عن استعادة الانتصارات عندما يستضيف خورفكان عند الساعة الثامنة مساءً، على إستاد آل نهيان بأبوظبي، وتعرض الوحدة إلى الهزيمة آخر مباراتين، وحصد نقطة واحدة في آخر 3 مباريات، ابتعد بسببها عن المنافسة على الصدارة وفقد المركز الثالث وتراجع إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

من جهته، يتطلع خورفكان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ويدرك المدرب الوطني عبدالمجيد النمر أهمية حصد العلامة الكاملة، لكن المهمة لن تكون سهلة على الرغم من أن الوحدة ليس في أفضل حالاته، يحتل خورفكان المركز العاشر بـ15 نقطة والفريق ضمن الفرق التي يهددها خطر الهبوط لدوري «الهواة».