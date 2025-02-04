اكتمال الاستعدادات لانطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في الصين

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة عن اكتمال جاهزية جميع المنشآت الرياضية في مدينة هاربين شمال شرق الصين، استعداداً لاستضافة الحدث خلال الفترة من 7 إلى 14 فبراير الجاري.

وذكرت قناة الصين المركزية أن الدورة، التي تقام تحت شعار "حلم الشتاء، الحب بين آسيا"، تعد أكبر حدث رياضي شتوي دولي تستضيفه الصين بعد أولمبياد بكين الشتوي 2022.

وأكد المنظمون أن المنشآت الرياضية البالغ عددها 13 منشأة تم تجديدها باستخدام المرافق القائمة، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والاقتصاد وسهولة إعادة استخدامها بعد الحدث.

ويشارك في الدورة أكثر من 1.270 رياضياً من 34 دولة ومنطقة آسيوية، مما يجعلها النسخة الأكبر من حيث عدد الوفود والرياضيين المشاركين.

من جانبه، أشاد فينود كومار تيواري، نائب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، بجهود الصين في التحضير للحدث، واصفاً ما تم إنجازه خلال عام واحد بـ"المعجزة".

وبدأت مسيرة الشعلة رسمياً في "مدينة الجليد" يوم أمس “ الاثنين”، قبل أقل من أسبوع من الافتتاح الرسمي للدورة، فيما أعلن منتجع يابولي للتزلج جاهزيته لاستضافة المنافسات على مساراته الثلجية الثمانية.

جدير بالذكر أن مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين تتميز بمواردها الغنية من الثلج والجليد وتقاليدها العريقة في الرياضات الشتوية.