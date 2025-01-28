موانئ دبي العالمية تجدد دعمها لـ"ألعاب دبي" حتى عام 2028

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"ألعاب دبي"، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي، والتي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع "موانئ دبي العالمية" لتجديد شراكتها ورعايتها للبطولة للأعوام الثلاث المقبلة، حتى عام 2028.

يأتي هذا الإعلان مواكباً للتوسع الكبير الذي تشهده "ألعاب دبي" التي تستعد لإطلاق نسختها السادسة في 20 فبراير 2025.

وقال سعادة عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، “دي بي ورلد”، في دول مجلس التعاون الخليجي إن شراكتنا راسخة مع ألعاب دبي لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للرياضة واللياقة والرفاهية، إذ تجسّد هذه الألعاب روح التفكير الإستراتيجي والفريق الواحد، ويسرّنا دعم نموها وإثراء المشهد الثقافي والرياضي المزدهر في المدينة، كما نتطلع إلى المشاركة بروح رياضية عالية، والاحتفال بما يمكننا تحقيقه معاً.

وقال مروان بن عيسى، مدير “ألعاب دبي” إن شراكتنا المستمرة مع "دي بي وورلد" هي من الركائز الأساسية لنجاح "ألعاب دبي" وتطورها، فقد أسهمت هذه الشراكة في التوسع العالمي للبطولة، وتطويرها بشكل أدى إلى جذب وزيادة عدد الفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتقديم نسخة استثنائية في 2025 تعكس روح التعاون في ظل أجواء تنافسية مبتكرة تغرس قيم العمل الجماعي.

وتعد "ألعاب دبي"، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام الأجيال وتحفيزهم نحو تبنّي نمط حياة يرسّخ من التجدد والطموح والمرونة لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

وتنطلق البطولة في شهر فبراير من خلال عدد من الفعاليات، تبدأ بالتصفيات التأهيلية لفئة تحدي المجتمع بتاريخ 1 فبراير، وتحدي الصغار بتاريخ 8 فبراير في داماك هيلز بينما سيتم تنظيم البطولة الرئيسية من 20 إلى 23 فبراير 2025 في دبي فستيفال سيتي.

وتواصل "ألعاب دبي"، توسعها عاماً بعد عام، حيث تستقطب في نسختها السادسة أكثر من 240 فريقاً للمشاركة في فئات البطولة التي تشمل: تحدي الحكومة (رجال وسيدات)، تحدي المجتمع، تحدي المدن، وتحدي الصغار، للفوز بجوائز تصل إلى أكثر من 3.1 مليون درهم.

ويمكن التعرف على المزيد من تفاصيل النسخة السادسة من "ألعاب دبي" عبر الاطلاع على حسابات التواصل الاجتماعي @DubaiGames على الانستغرام وتيك توك ومنصة إكس ويوتيوب.