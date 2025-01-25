رقم جديد للفرعون المصري .. محمد صلاح يتخطى هنري

يستمر النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح في تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، سواء أكان ذلك من خلال أهدافه الحاسمة، أو تمريراته الدقيقة، أو تأثيره الكبير على فريقه.

وتقدم محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ بهدفه في الدقيقة 35 خلال مباراة ليفربول مع إيبسويتش تاون على ملعب أنفيلد الأحد.

وسجل صلاح هدفه رقم 176 في الدوري ليتقدم على تييري هنري (175) وهدف واحد خلف أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177).

ويملك محمد صلاح في رصيده بعد هدف اليوم 176 هدفًا، مقابل 175 هدفًا للنجم الفرنسي هنري.

وخلال 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم الجاري، سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 19 بالمسابقة، وساهم بـ13 تمريرة حاسمة.