إعلان أسماء الفائزين بجوائز «حمدان بن راشد الطبية» خليجياً لعام 2024

دبي - وام



أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج أمس عن أسماء الفائزين بالجوائز التربوية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، وبلغ عددهم 17 من 98 مشاركاً.

وفاز بجائزة المعلم المتميز على مستوى مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية كل من علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السيافي من مدرسة طارق بن زياد الثانوية، واعتدال بنت عبدالله بن سعود المغلوث من المتوسطة الخامسة بالمبرز وسميرة بنت عبدالله مبارك العتيبي من ابتدائية ريحة.

ومن دولة الكويت فازت جواهر عجير لافي بطي العصيمي من مدرسة غنيمة المرزوق الثانوية بنات، ومن دولة قطر فازت نورة عبدالله حيدر جهرمي من مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات ومن مملكة البحرين فازت كوثر جعفر حمزة إبراهيم من مدرسة القادسية الابتدائية للبنات.

وفي فئة جائزة الطالب المتميز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فاز من المملكة العربية السعودية كل من الطالب ياسر بدر عوض المطيري من مدارس المتقدمة بحي الخليج وثامر بن يوسف بن ثامر المسعود من ثانوية المتقدمة الأهلية منطقة الجوف والطالبة عائشة بن فهد بن إبراهيم السويد من مدرسة «الرابعة عشر» بعرعر، كما فازت جوري بنت سلطان بن محمد البصيلي من مدارس المتقدمة للتعلم الذكي.

ومن دولة الكويت فازت الطالبة كوثر يوسف محمد علي نصر الله من مدرسة مارية القبطية الثانوية بنات.

ومن دولة قطر فاز كل من عبدالله هلال عبدالله الحسن المهندي من أكاديمية قطر الخور ونورة فيصل دحيم سعد الدوسري من المدرسة المصرفية ومن مملكة البحرين فاز الطالب علي رضا محمد علي حسين أحمد العربي من مدرسة التعاون الثانوية للبنين والطالبة خولة أحمد منصور علي من مدرسة جد حفص الثانوية للبنات.

وفي فئة جائزة المدرسة المتميزة فازت من المملكة العربية السعودية مدرسة الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الثانوية ويرأس إدارة المدرسة المدير بندر بن سعد بن رشاد الحربي. ومن مملكة البحرين فازت مدرسة جد حفص الثانوية للبنات وتقوم على إدارتها المديرة خلود يعقوب عبدالله بدو.

وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج عن سعادته بمناسبة إعلان الفائزين بالجائزة هذا العام، وهنأ الفائزين في مختلف الفئات، وقال: «أضحت هذه الجائزة من الجوائز الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعنى بتقييم وتحفيز وتكريم شرائح وشاغلي الوظائف التعليمية من القيادة المدرسية والمعلمين والطلاب والطالبات وأصبحت محط أنظار كافة الفئات المتميزة على مستوى المدارس والمعلمين والطلاب».

وأكد أن الجائزة أصبحت داعمة وتحفز الأداء التعليمي، كما تعزز من كفاءة العمليات والممارسات التربوية والمهنية.

ووجه الشكر والتقدير لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على جهودها في مواصلة تكريم المتفوقين والمتميزين.