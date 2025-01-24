15 ألف مشارك و325 جهة عارضة في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة

•ستنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية» وستجمع الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي سعياً لتعزيز علاقات التعاون البناءة وتحفيز وتيرة الابتكار وتطوير الحلول الخلاقة لمستقبل أكثر صحة

•من المتوقع استقطاب الحدث لأكثر من 15 ألف مشارك وما يزيد على 325 جهة عارضة

•ستحتفي جوائز الابتكار لأسبوع أبوظبي العالمي للصحة بالابتكارات السبّاقة في الرعاية الصحية

أبوظبي - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستعد دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لإطلاق النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي العالمي للصحة في الفترة بين 15 و17 أبريل 2025. ومن المتوقع لنسخة هذا العام استقطاب أكثر من 15 ألف مشارك وما يزيد على 325 جهة عارضة، ليواصل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة تقديم منصة حيوية لصناع السياسات والباحثين والمبتكرين والمستثمرين لتبادل المعلومات والرؤى وإبرام علاقات الشراكة ومعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحة.

يأتي ذلك عقب النجاح اللافت الذي حققه الحدث في نسخته الأولى العام الماضي، إذ أرسى دعائم متينة لمواصلة تطوير أولويات الصحة العالمية.

وتحمل نسخة هذا العام من الحدث شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية»، ومن المتوقع أن تشهد استقطاب نخبة من الأطراف المعنية بالقطاع الصحي على المستويين العالمي والإقليمي، سعياً لتعزيز علاقات التعاون البنّاءة، وتحفيز وتيرة الابتكار، وزيادة الاستثمار في حلول تطوير الرعاية الصحية والعافية عموماً.

وتستضيف دائرة الصحة – أبوظبي أسبوع أبوظبي العالمي للصحة هذا العام وتتخطى أهمية الحدث مجرد أيامه الثلاثة، إذ يجسد منصة ملهمة يمتد تأثيرها للعام بأكمله وتسهم بتعزيز النتائج الإيجابية وتحويلها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، فضلاً عن صياغة استراتيجيات نوعية تعود بالنفع على المنظومة الصحية العالمية.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «يؤكد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة على التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية العالمي. ونهدف معاً لرسم ملامح جديدة لمستقبل الصحة والعافية من خلال تعزيز علاقات التعاون وتحفيز وتيرة الابتكار والتشجيع على الاستثمار في مختلف مجالات الصحة».

وسيشهد الحدث إقامة فعاليات متخصصة، بما في ذلك «المنتدى» في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، الذي سيجمع قادة عالميين لحشد جهود التعاون الموجهة للتأثير الإيجابي في قطاع الصحة العالمي.