تاعرابت يطلب فسخ عقده مع نادي النصر

دبي- عدنان الغربي

طلب اللاعب المغربي عادل تاعرابت من إدارة نادي النصر فسخ عقده مع الفريق، كما غاب عن التدريبات منذ تتويج العميد بكأس السوبر الإماراتي القطري أمام نادي قطر الجمعة الماضي. وأكد مصدر خاص لـ«البيان» أن إدارة النصر ستتخذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات، خاصة أنه كابتن الفريق، وتزامن هذا الغياب مع التحضيرات لمواجهة العين. وكان تاعرابت أبدى غضبه من تغييره مع بداية الشوط الثاني في مباراة نادي قطر وغادر مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس قبل أن تتدخل إدارة الفريق وتعيده إلى الملعب لتسلّم الكأس والمشاركة في تتويج الفريق، ثم تطورت الأحداث بشكل سريع ليطلب اللاعب فسخ عقده. وينتهي عقد تاعرابت مع النصر نهاية الموسم الحالي، لكن إدارة النصر لم تدخل معه في مفاوضات رسمية بشأن تجديد التجربة معه، ما يعزز فرضية تلقيه أحد العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأعلن النصر أن سبب غياب تاعرابت «ظروف خاصة».