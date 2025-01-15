محمد صلاح إلى الهلال السعودي بأعلى راتب في العالم.. كم يتقاضى؟





صفقة رياضية تاريخية يجري الانتهاء من بنودها الأخيرة تتضمن انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر إلى الهلال السعودي وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووافق محمد صلاح على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي بأعلى راتب في العالم حيث من المفترض أن يمثل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، وفق تقريرلـ"ريليفو" الإسبانية.

صورة صلاح بقميص الهلال

وفاجأ رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ متابعيه عبر فيسبوك بنشر صورة لمحمد صلاح، بقميص الهلال السعودي، مما عزز إمكانية إتمام الصفقة التي تعد الأغلى عالمياً ، فبحسب تقارير قرر صندوق الاستثمار السعودي، أن يجعل محمد صلاح صاحب أعلى راتب في العالم بين نجوم كرة القدم، ما يعني الحصول على أكثر من 200 مليون يورو وهو الرقم الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو قائد النصر.

كان فريق اتحاد جدة السعودي قد قدم عرضاً لصلاح في صيف 2023 بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني إلا أن ليفربول رفض العرض فمنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، ساعد صلاح الفريق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا 2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وحقق نجاحات كبيرة للفريق.

ويتواجد الهلال السعودي في المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية وذلك برفقة أندية ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وريد بولز.